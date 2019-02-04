上海人辦年貨　有「四大金剛」必備





▲大陸春節年貨 。（圖／翻攝自中新網）

大陸中心／綜合報導

過年辦年貨是華人春節的重頭戲，而在文化薈萃的「魔都」上海，更有四大樣年貨必不可少，分別是燻魚、大紅腸、八寶飯以及糕點，且在年菜準備上為了「好事成雙」，冷菜、熱菜數量都必須是雙數，盡顯上海本幫菜色的兼容並蓄。

▲上海燻魚。（圖／取自百度百科）

以燻魚來說，又名「爆魚」，是上海本幫菜的代表菜色，通常用青魚中段切塊酥炸，做到外脆裡嫩，佐上醬汁，一般備為涼菜，但也有餐廳現場烹調當作熱菜，一般市場、食品店就會有店家做好現成的販售，是上海準備年菜、年貨的必備品。

大紅腸就是香腸，是海派熟食的經典代表，可以做成熟食或冷盤，而鬆糕則是上海人新年走訪親友，互相贈禮的口袋名單之一，加上糖年糕、條頭糕、海棠糕、雙釀團、綠豆糕等，上海的糕點選擇可說是相當豐富。

▲上海八寶飯。（圖／每日頭條）

最後八寶飯寓意團團圓圓，更是必不可少，與鬆糕、糖年糕在上海被稱為「過年三寶」。上海人習慣用自製豬油加上豆沙餡拌炒兩個小時，讓吃起來的口感特別甜膩。

除了上述必備年貨外，上海在中外文化薈萃下，還有醬鴨、鮮肉月餅、蝴蝶酥、杏仁排、臘肉、糕糰等，包含光明邨大酒店外賣部、哈爾濱食品、長春食品、王家沙、山林熟食等老店，每逢年過節，都是大排長龍。

▼上海辦年貨。（圖／取自百家號-煙斗歷史）