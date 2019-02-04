「負二代」的心聲：我窮但我旅行，最富有的是我的眼睛

文、圖／【WalkTravel 旅圖】Alvin 日常の旅圖心情

我負二代，我窮但我旅行

出國，常看到有人在桃園國際機場上臉書打卡說：「掰掰囉！歹丸」又或者因為工作關係可以出差到國外就帶有點驕傲的語氣說：「齁，才出差回來怎麼這禮拜又要飛出去了，真沒辦法！」再更過分一點就是放上一張文不對題自拍照說：「才剛從韓國回來，現在要去日本了，大家不要太想我唷！」

沒有錯，這絕對是大多數人的心聲包括我自己在內，一定是想鎚電腦…(我想還是算了)，那就鎚牆壁說：他一定是有錢人過太爽，不然就是有個富爸爸之類的這些酸言酸語的出現，但其實有時候我們並沒有了解他背後真正的出發點是什麼，很有可能好不容易挪出了一個空檔時間可以跟家人出國想要紀錄一下，又或者是他身為高階主管業務必須國外國內兩邊跑，甚至是因為經營自身品牌關係需要到國外採購不得不適當的行銷曝光自己品牌等種種原因。

有時讓出國這兩個字有時被制約成了一種忌妒的投射心態。當然我也不可否認的確有存在富爸爸、富二代這樣炫富事實情況發生，但我們又能改變什麼？倒不如認真的看待自己生活，能力範圍內好好規劃一次屬於自己的旅行，而不淪落為炫富或是花枝招展的一場走歪的旅行。

在30歲之前，其實我真正的自助旅行經驗並沒有很多次，才4次！我幾乎是去日本一些大城市或是迷人鄉鎮地區(別在問說日本去不膩唷，鄉民都幫我解答了請自個兒上網尋解)，造訪了像是東京市、鎌倉、河口湖、日光、京都、大阪、奈良、伊勢、名古屋、和歌山、鹿兒島、指宿、熊本、長崎、佐賀、福岡、廣島、尾道等還有到香港的一些地區。

我跟一般人沒兩樣，都生活在政府每年大聲喊說經濟要起飛了卻不見任何一架班機起飛，說失業人口下降了但依舊感覺到無薪假蠢蠢欲動，勞工薪資有望突破22K所以老闆最多給你22K等這些體制下，在這樣大環境狀況不好的情況下，負二代 這就是我們要面對的事實。

我說過，我是個變種的牡羊座，你說遠見我不敢談炒作房產或是股票那種賺大錢的抱負，你說投資我也不敢冒然把存款丟進可能換來一張畢業證書的收據裡，能做的除了賣掉青春賺取每月30多K的薪資，扣除定存儲蓄、保險、租金生活還有償還從大學到研究所的助學貸款外，我能夠額外花費的就是那薪資的1/3不到左右。

腹爸爸其實我也有，他是個肚子大大但寬宏大量的爸爸，我打從心裡謝謝我的爸媽，小時候爸爸也是跟著吃苦做起木工裝潢，用體力與健康來挣了點積蓄打造一個溫暖的避風港，媽媽則是任勞任怨的做起食品服務業，為了家庭三餐也不跟小孩抱怨工作的辛勞，縱使我們長大了也都放手讓我們自己管理自己的財富，不願讓我們這一代在經濟不好環境下還必須考量照顧到其他人，每年也都讓我放肆的揹起背包出國見識這個世界，所以我也是個腹有的家庭。

辭職去旅行，對我來說現在有點棘手，我不敢這樣冒然行動，沒了那30多K我還能做些什麼？也許我還沒碰到另一個人生轉折點，讓我決定了未來的出路而讓我遠行，但我卻堅定相信毅然決然辭職後去流浪旅行的人，他必定走過了一段滿艱辛的路程才能做出這樣決定，而這樣的決定，上天也幫他安排了另一條出路。

所以我依然待在公司內上下班，利用剩下的1/3生活費來規劃屬於自己的旅行，沒有廠商贊助(想太多我是什麼咖)，更沒有機會出國工作，利用的是一些生活條件來慢慢實現旅行夢，每天下班掏了掏口袋零錢，總把那30~50元的硬幣丟入一個鐵箱中，上面寫著旅行基金，一開始覺得很空洞，因為每丟進一次回聲就很大根本就覺得哪時裝的滿阿！大半年過去了發現聲音變小了好像似乎有那麼點收穫，但又不影響平日生活開銷，而當我準備每年度的旅行時就會發現箱子內的已經幫我準備好一張廉航的來回機票了，所以存零錢漸漸的成為了我生活裡其中一個小習慣，我是負二代，我窮 但我旅行。

旅行的視野，文化的差異



我出生在純樸的地方，大學也在台灣的南部，所以生活步調就有點被制約的緩慢，即便研究所在大台中城市裡，但也僅僅只有兩年時間，所以在對外的媒體資訊接受上相對的我就比生活在大城市裡來的慢，比如說哪邊又新開了餐廳、有什麼新的旅行景點、文化資訊、時尚潮流、就業方向，甚至到時勢脈絡等這些資訊的接收上的確是會慢人半拍。

26歲第一次人生自助旅行，那時才剛踏入職場2個月，上班時朋友捎來一則訊息說：明年六月要不要來去日本自助？我擔心極了，我哪知道半年後我在哪裡，我是不是有什麼重要工作會在那段時間發生，還有我才剛踏入職場老闆肯放我請假嗎等等種種不確定因素，但在朋友的鼓勵之下加上稍微跟主管說明一下，那時是我第一次決定要過嘗試另一種生活方式了！

//服務態度//



我們離開熟悉的生活圈步入另一個陌生的城市時，往往都會因為接觸到的人事物以及感受到國外文化的相異，讓這些全然不同的環境因素影響著一個人內心思想，尤其是在回國後也常會發現自己面對生活的態度，似乎在不知不覺中就被改變了。

例如說好了，第一年旅行踏上日本境內成田機場時，準備入境排隊檢驗，日本海關人員身穿制服手戴白手套前往指揮引導，並微笑點頭說：先生，這邊請，就把你帶到了候位區。反觀我在回國後，想辦個快速通關證明，立刻跑去問了海關服務人員，他瞄了我ㄧ眼說：有身份證嗎?我回答有，接著就被他用無視的態度舉起右手大拇指往後方比去說：去排隊。顯然的，當下讓我內心明顯感受到文化差異。

//交通工具//



日本的鐵路非常發達，也因為通勤族眾多關係，班次非常密集但卻異常的準時，搭過的完全可以感受服務業的誠意，不僅是新幹線就連一般的區間也都是準時抵達，但咱們家的台鐵也可說也有接近百年歷史了吧，有天起了個大早搭第一班清晨6點多的區間要返鄉，萬萬沒想到就連的第一班列車也可以誤點10來分鐘而且是完全沒有理由的誤點(因為通常台鐵誤點都不說的，都是接近到站時看板才顯示要誤點)，我們也只有高鐵能夠比擬了，但偏偏我們又不是能坐高鐵上下班的人。



又或者每回到家鄉要搭客運或巴士時，時常遇到駕駛開直線一定要拼第一，開山路彎道又不能輸頭文字D(這裡指的是我所遇到部分駕駛)，反觀在日本旅行搭巴士當中，我看到的是巴士或者一般車輛遇到十字路口時早在前方好幾公尺就讓路給行人；又或者巴士行駛在山路時發現後方有轎車跟行，反而是靠邊停讓後方車先過，的確有點欽佩這樣的文化。

還有一次很有趣的體驗是在去年九州旅行時，日本的列車長都會有個習慣，每當進出入一節車廂時會先脫帽並且敬禮，嘴裡小聲唸著我聽不太到的敬語(類似打擾了之類的)，表達一種敬業的精神。

在搭乘新幹線遠行的途中，旅伴也都累了沉睡著，剛好遇到列車長來查驗票(偏偏我是車上睡不太下去的人)，列車長先查看了一下我的旅客專用的JR PASS，當我還在想要怎麼叫醒旅伴時，列車長拍了一下我肩膀，比了一下手指頭表示說：噓！不要吵醒他們，給了個微笑後就往下一節車廂走去。對他來說也許只是個小舉動，但對旅行的人說卻是個很溫暖的回應。

//道路//



日本國內的道路為何會這要平整，一生中能專注把一件事做到好最到對就是一種對自己負責的態度，這是跟長年來日本職人文化的精神有關。日本道路上為何會這樣乾淨沒有垃圾桶，這事實就連日本新聞也都曾經採訪過當地日本人，因為在日本道路上並沒有設垃圾桶，他們認為自己製造的垃圾應該要帶回家丟才對，而不是要浪費納稅人的錢由政府幫忙清理。

反觀我們，年度要消耗預算時就拿一條道路的水溝開腸剖肚，這到不打緊，打緊的是一下個雨全都原形畢露，然後就開始像打地鼠一樣坑坑巴巴！道路旁的垃圾桶堆積成山，又或者旁邊的草叢裡被偷偷倒了家庭垃圾這都常見，最令我覺得不能理解的是，不時可以看到等待紅綠燈時，有人吃著台灣口香糖(通稱檳榔)然後叼著香菸嚼阿嚼，準備綠燈時頭就往旁邊一撇嘴吧一吐，留下那口連你自己都不願意吞下的檳榔汁在柏油地上。

這文化的差異讓我百感交集，眼前看到跟生活遇到的我們必定會做個取捨，選擇好的文化性質並且仿效他去影響身邊的人，也許是個好的出發點。

有另一種生活的方式，叫做旅行



旅行也是度過人生的一種方式，只是他必須要有一些動力才能有真正心的啟程，真的必需說旅行並不會解決你現實生活上任何一點問題，但它可以磨練你看待世界的心智，然後重新對待自己生活的態度。

當離開家鄉必須完全靠自己的狀況下，無論是因為工作還是旅行的狀況下，離開舒適的生活圈，我們前往到不一樣的環境時，必定都會發生許多改變，那時我們也從中了解更多生活所學不到的事。

//捨棄不必要的雜物，一切從簡//



第一年的自助旅行出發前，滿心期待要穿怎樣的衣服，去幾天我要換幾件衣服，鞋子是不是要帶兩雙比較好搭配，扛了一大堆雜物又同樣扛了一大堆雜物回來，我才發現這些東西根本不必要，我必須重新整理身邊的用品，了解自己所需擇攜帶最必要的生活用品。第二年開始，我就用旅行天數打6折來攜帶我的衣物，例如我去7天*0.6=4.2，所以我就帶4套衣物，也從原本想穿好看的AirFprce1變成Nike的慢跑鞋，讓我的旅行生活更加輕鬆自在。

//旅行迷路只是小事，我們學會克服與解決問題//



旅行表面上是快快樂樂的，但在陌生環境下那種自我摸索學習面對生活事物的挑戰，真的可以讓人成長很快。在我研究所畢業後我還是個路癡，沒有智慧型手機，靠的是一紙台中市地圖(糗吧)，有一年我在東京地鐵，它真的很錯綜複雜，我還停留在台灣搭捷運還是台鐵的模式來思考(月台進去就直接搭車，對向就是回程)，就這樣我一個人在東京地鐵裡迷了路，而且當時沒有網路無法跟同伴求援，也不曉得我到底搭到了什麼線到了哪裡。

這情況下我跑去月台找了服務人員，用盡了我會說的英文來溝通，就因為緊張而讓我很專注聽對方說話，就算說的是日文但我反而好像可以懂他要表示的意涵，最後我順利回到了我住宿的地方。聽起來只是小事，但回來後我就開始上網看了很多部落客解說日本地鐵的分布與搭乘技巧，我開始從錯誤中學到這些知識，也讓我在後三年在交通方面自助越來越經得起各種挑戰。

//踏入陌生的舒適圈，與自己對話//



為何我會想這樣說，當我們離開熟悉環境，來到另一種陌生的舒適圈(指的是比較安全性的國家，伊拉克還是什麼就另當別論)，就是因為陌生所以幾乎拋棄掉原本那個偽裝的自己，享受旅行中遇到的人，花時間跟陌生人對話即便他聽不懂你的語言，你也不覺得尷尬，反而多了點趣味！

京都，安排了一天參與下鴨神社的年度市集活動，多達200個攤位，當中我看逛到了一個手工皮革的攤位好奇的上前欣賞，不知道哪來的自信心敢用破英文來跟老闆對話，問了這些飾品都是自己手做的嗎？也很不吝嗇的稱讚哪個飾品我很喜歡，尤其是這顏色。

賣著烤白味噌麻糬的店家，那天我們算是很早到幾乎沒有什麼人，兩位老婆婆忙著準備食材，我停下腳步想說來品嚐一下，她們很禮貌的用日文的問候了我一下，我立刻回答說Excuse me, I dont know Japanese，結果老婆婆立刻轉換英文簡單的對答一下，當我說從台灣來的時候，她們兩位對看然後就用很道地驚呼聲說原來如此，這畫面留在腦海裡實在很有趣。



或者有很多你從未見過的事物讓你好奇驚訝，用不同的視野看世界時讓自己與它有了連結，把心胸變的更開闊了，你信心也變的更豐富了。



----Walk Travel 旅圖 日常攝影----

Alvin臉書：https://goo.gl/yDFjxY

Alvin相簿：https://goo.gl/40U1G4

----歡 迎 有 空 來 座----

《●作者Alvin，背包客。本文由【WalkTravel 旅圖】Alvin 日常の旅圖心情授權刊登，請勿任意轉載》