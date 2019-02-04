匆忙時自私的人會更自私！　時間壓力「放大你的行為」

▲ 時間壓力會放大人們自私或親社會的傾向。（圖／翻攝自pixabay）



生活中心／綜合報導

當你必須快速做決定時，是否會考慮到他人？一項新的研究發現，當人在時間壓力下採取行動時，自私的人可能比平常更自私，而傾向於親社會（pro-social）的人反而會更利他。親社會行為是一種「符合社會期望的行為」，研究人員指出，當人們沒有太多時間做出決定時，往往會選擇先前在類似情況下所做的事；而當人們有更多時間思考時，比較可能違背原來的傾向，好好評估眼前的選擇。

實驗中請來102名大學生在電腦上玩一項遊戲，總共玩200輪。每一輪當中，受試者必須從兩種分配一筆錢的方式中選出一種，兩種選擇都有利於受試者本身，但其中一種會與另一名看不見的夥伴分享更多錢。受試者必須決定是否放棄一些自己的錢，來增加他人的收益，同時減少兩人收益的不平等。關鍵在於，受試者不一定有相同的時間做決定。

某些情況中，受試者只需放棄1美元來讓夥伴增加10美元；或者，他們得放棄1美元讓對方增加1美元；又或是，他們得放棄10美元讓對方增加3美元。有時受試者會有10秒可以決定，有時只有2秒，他們不時也能自由選擇要花多久來決定。結果顯示，多數人需要超過2秒、少於10秒作抉擇。

▼ 當人們有更多時間思考時，比較可能違背原來的傾向，好好評估眼前的選擇。（圖／取自免費圖庫／resplashed.com／Zwaddi）



這項由俄亥俄州立大學與浙江大學合作的研究去年9月刊登在《自然通訊》（Nature Communications）期刊當中。研究人員之一的心理學和經濟學助教克拉比奇（Ian Krajbich）表示，人們已經對於要表現得自私或是親社會有既定的偏好。如果剛好很匆忙，人們往往會順著這種偏好，「我們發現，時間壓力通常會放大這種傾向，無論是自私還是親社會。」

此外，此次研究結果有助於解釋為什麼先前的一些研究發現，時間壓力會讓人更加自私，而也有研究卻指出這反而讓人更親社會。克拉比奇表示，「或許你傾向於自私，但當你發現只需要放棄1美元，而另一個人就能獲得20美元時，可能足以讓你決定要表現得更親社會。」