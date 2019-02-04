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美國二戰老兵不服老！大跳「floss舞」慶祝96歲生日

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國際中心／綜合報導

風靡全球的Floss舞步絕對不是年輕人的專利，美國一名高齡96歲的二戰退休老兵，就在他的慶生會上大跳他新學的Floss舞，證明美國諺語「老狗學不了新把戲」（an old dog can’t learn new tricks）是錯的！

住在美國威斯康辛州（Wisconsin）的法蘭柯（Chuck Franzke）在他96歲生日派對上向大家秀出他新學的「floss」舞技。當然他不會選擇凱蒂佩芮（Katy Perry）的《Swish Swish》當作配樂，而是挑了時代巨星法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）的經典老歌《Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!》。影片中，法蘭柯駝著背，帶著棒球帽慢慢從門後走出，跟著音樂的節奏掂著步伐，接著做出floss的招牌動作，大幅度的前後甩手，並搭配著一臉正經的表情。

Floss舞的風潮是由背包小孩（The Backpack Kid）霍寧（Russell Horning）帶起，當初他在美國電視節目上，與美國女星凱蒂佩芮一起和合作表演，並大跳這段搖晃雙臂，讓腰自然擺動，這樣一前一後交錯而成的舞步，節目播出後立刻爆紅，美國街頭隨處可見模仿這個舞步的青少年。

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