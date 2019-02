美國二戰老兵不服老！大跳「floss舞」慶祝96歲生日

國際中心/綜合報導

風靡全球的Floss舞步絕對不是年輕人的專利,美國一名高齡96歲的二戰退休老兵,就在他的慶生會上大跳他新學的Floss舞,證明美國諺語「老狗學不了新把戲」(an old dog can’t learn new tricks)是錯的!

住在美國威斯康辛州(Wisconsin)的法蘭柯(Chuck Franzke)在他96歲生日派對上向大家秀出他新學的「floss」舞技。當然他不會選擇凱蒂佩芮(Katy Perry)的《Swish Swish》當作配樂,而是挑了時代巨星法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)的經典老歌《Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!》。影片中,法蘭柯駝著背,帶著棒球帽慢慢從門後走出,跟著音樂的節奏掂著步伐,接著做出floss的招牌動作,大幅度的前後甩手,並搭配著一臉正經的表情。

Floss舞的風潮是由背包小孩(The Backpack Kid)霍寧(Russell Horning)帶起,當初他在美國電視節目上,與美國女星凱蒂佩芮一起和合作表演,並大跳這段搖晃雙臂,讓腰自然擺動,這樣一前一後交錯而成的舞步,節目播出後立刻爆紅,美國街頭隨處可見模仿這個舞步的青少年。