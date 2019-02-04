300工人11週造100萬把　史上最廉價手槍FP-45 解放者

▲FP-45 解放者手槍。（圖／翻攝自百度百科）

大陸中心／綜合報導

由GMC公司生產的FP-45 解放者手槍售價僅2元美金（約61元新台幣），素有史上最便宜的手槍之稱，這把槍屬於單發滑膛手槍，服役於1942至1945年，由於構造簡單，而且射程有限，精準度也相對欠缺，因此主要由二次世界大戰期間敵佔區內的游擊隊使用。

據了解，FP-45 「解放者」手槍，在美軍文件中稱為.45口徑信號槍（Flare Projector Caliber .45），由俄亥俄州代頓（Dayton）的通用汽車的大陸製造分公司（Inland Manufacturing Division）生產，並在印地安那州安德森的導航燈公司進行裝配，300名工人僅僅用了11個星期，就生產了100萬把，平均生產一把「解放者」手槍的23個零件每把槍只用6.6秒。

據指出，FP-45在二戰期間美國由戰略情報局（簡稱OSS，戰後發展為中央情報局）散發給軸心國佔領地區的抵抗組織所使用，裝配好後的每一支FP-45會連同10發0.45英寸ACP彈和一根小木棍，一起被裝在一個錶面塗石蠟的厚紙板盒內，用小木棍把紙盒拆開就可以看到一組連環繪畫說明書，握把底板可以滑動打開，裡面存放著備用槍彈，最多可以放入10發子彈。

▲FP-45 解放者手槍的說明書。（圖／翻攝自百度百科）

雖然FP-45的價格低廉，但它由於簡單的構造，子彈射出後，很快就會失去動力，有效射程大約只有數米，因此不適合在戰場上使用，而是大量裝備到敵後人員。

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