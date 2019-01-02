二戰傘兵降落糗卡教堂屋頂　「裝死」神演技一掛75年

▲二戰傘兵約翰跳傘被掛在屋頂，神演技裝死騙過敵軍，還立下大功。（圖／翻攝自維基百科）



實習記者陳妙津／綜合報導

二次世界大戰雖已結束數十幾年，但有些歷史事件、軼聞仍為人津津樂道，比如諾曼第登陸前一晚，美國傘兵約翰奉命在法國小鎮空襲，但卻被降落傘掛在屋頂，幸好他發揮神級演技機智裝死逃過一劫，後來還立下大功，而他的事蹟還被做成雕像。

西元1912年出生、時年32歲的約翰（John Steele）隸屬82師，1944年於諾曼地登陸前一晚奉命空襲德國佔領區，地點位於法國芒什省（Flamanville）的聖梅爾埃格利斯（Sainte-Mère-Église），這也是首個被美軍攻下的城鎮。空襲開始時，美軍首先以燃燒彈轟炸全鎮，隨後於凌晨1點多，命第一、第二營的士兵跳傘降落準備攻擊，約翰也在名單當中。不過從天而降的士兵就宛如活靶，還沒落到地面就已經被德軍解決了不少。

▲約翰跳傘時不幸被卡在教堂尖頂，只好裝死兩小時，這段事蹟戰後被塑為雕像。（圖／翻攝自維基百科）



待輪到約翰降落時，他的跳傘不幸被教堂尖頂卡住，整個人只能搖搖晃晃地懸掛在高空，還在流彈中受了傷，情急之下，約翰只好假裝「掛點」，沒想到演技太神，完全騙過德軍整整2小時，直到傍晚時敵軍清掃戰場時，把約翰從塔頂弄下還沒人發現他活著。

▲教堂彩繪玻璃描繪傘兵降落於聖母瑪莉亞面前，其中一人便是約翰。（圖／翻攝自維基百科）



德軍認為約翰已死，因此也未派人嚴加看守。約翰於是伺機逃離，回歸晚間再度進攻小鎮的美軍，成功擊傷30名敵人，並殺死另外11名德國士兵。事後他也因為英勇作戰及為國負傷，而被授予銅星及紫心勳章。

約翰的英勇事蹟在戰後廣為流傳，被聖梅爾埃格利斯封為榮譽市民，終其一生持續造訪該地。小鎮甚至還製作了一個傘兵雕像掛在教堂尖頂，至今已有近75年歷史，並在教堂彩繪玻璃上描繪約翰在聖母面前降落的場景，都成為了該鎮著名景點。