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陸捐贈斐濟水文測量船完成交付　協助島國應對氣候變化

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▲▼「卡扎烏號」水文測量船交接儀式。（圖／翻攝自中國駐斐濟使館官網）

▲「卡扎烏號」水文測量船交接儀式。（圖／翻攝自中國駐斐濟使館官網，下同）

大陸中心／綜合報導

中國援助斐濟的水文測量船「卡扎烏號」於2018年12月中旬完成交付，該船搭載高科技設備，將為斐濟在內的太平洋島國從事水文測量和海洋調查，為島國地區應對氣候變化及可持續發展提供有力支撐。

中國駐斐濟使館臨時代辦黃學虎和斐濟國防和國家安全部長塞魯伊拉圖均出席交接儀式，並且現場致辭。黃學虎表示，近年來中斐關係穩步發展，在各領域務實合作成果豐碩，卡扎烏號是兩國政府和海軍密切合作的成果，也是中斐全面戰略夥伴關係的具體體現。

▲▼「卡扎烏號」水文測量船交接儀式。（圖／翻攝自中國駐斐濟使館官網）

黃學虎還提到，今年是改革開放40週年，中國將繼續堅持對外開放政策，期待與斐方一道抓住「一帶一路」國際合作帶來的巨大機遇，繼續鞏固互信、擴大交流、促進合作，共同努力創造美好未來。

塞魯伊拉圖指稱，斐濟長期依靠海洋從事貿易、發展工業，海洋安全佔據國家安全的重要地位，這艘測量船有利斐濟更好地從事水文測量和海洋研究，對於維護海洋安全、應對氣候變化和自然災害提供重要支持，希望未來兩國的交流與合作不斷邁上新台階。

據了解，斐濟是最早同新中國建交的太平洋島國，雙方於2014年建立共同發展的戰略夥伴關係。中國國家主席習近平曾表明，中方願意加強與斐濟在貿易、投資、農業技術、綠色發展等領域合作，鼓勵更多中國企業赴當地投資興業、更多遊客前往當地旅遊。

▼斐濟地理位置。（翻攝自google map）

斐濟位置圖。（翻攝自google map）

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