17歲少年賣腎換iPhone 4s！7年後慘爆「終生癱」　手機殘值僅1個便當

▲小王7年前為了買iPhone 4s賣掉左腎，還霸氣直言「腎臟1顆就夠了，多的不如賣掉」。（圖／翻攝《鳳凰網》）

大陸中心／綜合報導

智慧型手機iPhone每每推出新款機種總能在全球帶起風潮，但其高昂的價格一般小家庭根本難以負荷，因此在大陸常被網友揶揄是「腎機」，需要賣腎才買得起；雖然玩笑歸玩笑，但過去大陸湖南真的有名青年為了買iPhone，毅然決然到黑市賣掉腎臟，如今7年過去了，當時健康的身體也隨著時間迅速崩塌，現在只能終生臥床洗腎，前途全毀，更慘的是，他用一輩子健康換來的寶貝手機，現在的價值也就20元人民幣（約新台幣89元），大約就值1個便當。

根據陸媒報導，小王家境並不算好，父母都只是普通的小員工，薪資只夠勉強餬口，想買iPhone根本就是天方夜譚；但7年前，iPhone 4s上市，在世界各地造成轟動，成了時下最新穎的智慧型機種，當年17歲的小王為此心動不已，再加上又在偶然間聽聞「人體只需要一顆腎臟就能活」，便動了賣腎換手機的念頭。

小王四處打聽、尋找交易場所，最後在黑市的媒合下聯繫上了一家地下醫院，以2.2萬元人民幣（約新台幣9.8萬元）的價格成功賣掉腎臟。在手術結束後，小王立刻領著鈔票前往門市帶回夢寐以求的iPhone 4s，還大方秀出左側的手術傷口，霸氣直言「1個腎就夠了，要2個幹嘛？還不如多的賣掉！」

▲iPhone 4s在推出時首次搭載Siri，在全球掀起風潮。（圖／達志影像／美聯社）

儘管當下揮別腎臟時說得灑脫，但隨著時間過去，小王的身體開始出現狀況，因當初在地下醫院動刀的衛生條件相當差，導致術後傷口出現感染狀況，而他也不敢將賣腎一事告知父母，就這麼拖著，到最後就醫檢查時，小王僅存的腎臟功能已經嚴重受損，還因此成了傷殘人士，被診斷終生必須洗腎度日，且大部分時間都只能臥病在床，自此學業、工作全毀，後半生都只能依賴父母過活。

當時年少的小王身高190公分，外型俊朗、健康，但卻因一時的虛榮衝動毀了一生的健康；雖然事後家屬憤怒將黑市仲介、地下醫院告上法庭，並獲得了一筆賠償金，但再多的錢也買不回一個健康的身體、再多的錢也挽回不了當初一個錯誤的決定。

諷刺的是，作為黑市裡最受歡迎的器官，腎臟的價格遠遠不只2.2萬，在美國黑市，一顆腎臟可以賣到26.2萬美元（約新台幣781萬元），幾乎是小王當初賣腎的8倍價；此外，現今各大廠牌智慧型手機崛起，再加上蘋果與高通的專利戰，大陸掀起拒用蘋果手機的風潮，7年前曾風靡一時、貴森森的iPhone 4s，如今二手手機回收價僅值20元人民幣（約新台幣89元），大概只夠買1個便當，令人不勝唏噓。

▲如今7年過去，小王被診斷餘生都必須臥床洗腎。（圖／翻攝《鳳凰網》）