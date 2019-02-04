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中國海軍老盾艦改造成功　未來區域防空驅逐艦將達45艘

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▲中國055型驅逐艦。（圖／CFP）

▲中國055型驅逐艦。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

解放軍海軍一直都在透過建造一系列新的、更有能力的水面艦艇，來補充艦隊規模，同時也開工多艘055驅逐艦，追趕與美國之間的技術差距。目前055驅逐艦的已知再建和未服役數量已經達到6艘，加上已改裝完畢或處於正在改裝和計劃當中的驅逐艦，中國在2022年將至少擁有45艘區域防空驅逐艦，規模僅次於美國。

綜合陸媒報導，90年代之際，中國先後建造了052、051B多款導彈驅逐艦，到了90年代末期，又從俄羅斯手中購買了4艘在當時性能稱得上是相當先進的現代級導彈驅逐艦。不過隨著一系列新銳導彈驅逐艦的服役，加上亞洲宙斯盾艦的蔓延，這些已經落後於時代的老艦，面臨到棄之可惜的尷尬境地。

解放軍現代級導彈驅逐艦「杭州號」。（圖／翻攝自互動百科）

▲解放軍現代級導彈驅逐艦「杭州號」。（圖／翻攝自互動百科）

對此，中國先後對包括哈爾濱號、深圳號、杭州號在內的多艘建造或採購於上個世紀的老艦，進行大規模升級和改建。而繼中國現代級的首艦杭州號基本改造後結果來看，同級艦137號福州艦據傳也已進入現代化升級當中。從網傳照片來看，137號福州艦的改造進度相比杭州號明顯變快，甚至有極大的可能提前完成改造任務，與正在建造的003航母在將來一起下水。

江南造船廠出現3個疑似003航母分段準備組裝。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲江南造船廠出現3個疑似003航母分段準備組裝。（圖／翻攝自新浪軍事）

報導提到，近年來隨著056護衛艦和054A護衛艦的建造計劃即將完成，解放軍海軍開始將更多的精力用於建造大型導彈驅逐艦，以及翻新仍有價值的老艦上。目前，055驅逐艦的已知再建和未服役數量，已經達到6艘，而052D驅逐艦據傳最終也將建成24艘。

若加上已經改裝完畢或處於正在改裝和計劃當中的2艘052、2艘052B 、1艘051B、4艘現代級，以及六艘052C驅逐艦，中國在2022年將至少擁有45艘區域防空驅逐艦，規模僅次於美國。

中國055級大型驅逐艦與提康德羅加級巡洋艦類似，被譽為是亞洲第一驅逐艦，是上榜5種船艦中唯一在21世紀後才出現的新銳艦艇。它艦長180公尺，排水量約超過10000噸，船艦配備各種型式的導彈，還有112個導彈發射筒。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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