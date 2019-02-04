多吃蘋果、蘿蔔、魚就對了！　營養師：用「吉祥食物」健康圍爐

▲魚、蘋果、蘿蔔。（圖／pixabay／Flickr）

記者丘秝榕／採訪報導

過年難免大魚大肉，想討吉利吃些富有吉祥意義的食物，卻不知道該如何下手嗎？前國泰醫院營養師許瓊月特別整理了5樣吉祥又健康的食物，包括長年菜、橘子、蘋果、蘿蔔、魚等等，都是過年期間的餐桌好夥伴。另外，針對長假想當「沙發馬鈴薯」耍廢的朋友，不妨把洋芋片、爆米花換成烘乾蔬果，減少油炸類零食攝取，吃起來一樣「涮嘴」，又可以兼顧健康。

▲蘋果。（圖／取自免費圖庫pixabay）

5項吉祥又健康的食物包括，具有「平安」意義的蘋果、「吉祥如意」橘子、「長命百歲」長年菜、「好彩頭」蘿蔔以及象徵「年年有餘」的魚類料理。

許瓊月表示，像是橘子或是蘋果可以幫助增加攝取膳食纖維、維生素、礦物質，蔬菜部分像長年菜、蘿蔔也都很適合「大口吃」，過年期間餐桌上常見的「魚料理」則是在蛋豆魚肉類中比較健康的食物，或是海鮮也可以做為選擇的目標，在飯桌上多攝取這些菜餚，對身體的負擔能減少許多。

▲豬腳。（圖／取自免費圖庫Flickr／kyoko）

在餐桌上得少吃的「地獄名單」就包括水餃、年糕、豬腳、烘肉、佛跳牆、飲料等。其中，水餃與年糕看似「體積小」，其實熱量頗高，年糕充滿精緻澱粉，只要吃一、兩小塊，就能抵掉一碗飯的熱量；有些水餃則是追求「多汁鮮美」，肉塊會選用脂肪較多的部位，水餃皮也是充滿「精緻澱粉」，一不小心10顆下肚，就幾乎等於吃一碗飯的澱粉量。

另外，經過一整年的辛勞，不少人會在過年期間好好休息，用影集、電影在沙發上舒服的過年，零食們也會「常伴左右」。因此，許瓊月提醒，當窩在家裡追劇、耍廢時，不妨把手邊的爆米花、洋芋片換成烘乾過後的天然的水果乾，吃起來可以一樣有脆脆口感，但相較於洋芋片這類「油炸零食」，身體負擔相對小了許多，較不易堆積脂肪，身體也能健康好過年。

▼前國泰醫院營養師許瓊月。（圖／許瓊月提供）