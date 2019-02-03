酒駕朝故意殺人罪修法　江啟臣：法務部覺醒了？

▲台中大里酒駕，現場一片凌亂。（圖／記者陳玉翻攝）

政治中心／綜合報導

台中大里國光路段2日發生嚴重死亡車禍，48歲的陳姓男子酒後駕車逆向衝撞，奪走2條年輕生命。對此，法務部3日凌晨發佈消息，未來針對酒駕致人死亡的罰則，將研擬朝向比照故意殺人的可行性修法。國民黨立委江啟臣表示贊同，並稱「過往反對酒駕提高刑度最力的法務部覺醒了？」盼能加快提案，請行政院列為優先法案，讓法案在最快時間通過。

大里發生酒駕造成2人無辜慘死，也讓酒駕加重刑罰再受各界討論。法務部3日凌晨發佈新聞稿表示，對於酒駕致人死亡，將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法，未來將會邀集交通部及內政部，討論是否針對「屢次酒駕者」一律入監矯正或提高行政罰並持續加強取締等。法務部也呼籲，「喝酒絕對不要開車，也請大家彼此規勸及約束不要酒駕，對於執意酒駕者，將依法嚴辦，絕不寬貸。」

「看到受害者父親痛徹心肺的嘶吼控訴，有誰還能無動於衷，呆若木雞？」江啟臣指出，這幾天許多委員都提出意見，自己也增列無期徒刑與死刑為法定刑，國民黨團已整理黨籍立委酒駕相關法案，列為新會期優先法案，儘速回應社會期待與要求。

江啟臣認為，刑罰只是重要嚇阻手段之一，真正的目的，是要成功達到「酒後不開車」的效果，彰顯社會對「酒駕零容忍」的態度，提高社會預防酒駕的警覺意識，除了提高罰則外，將要求行政部門研議，酒駕者須穿上酒駕警語背心，強制社會服務，從中獲得反省，亦透過酒駕者社會服務的「既視感」，加強社會宣導警示。

江啟臣說，法務部如今做出正面回應，準備將酒駕殺人朝向《故意殺人罪》方向修正，並且考慮沒收酒駕犯行者車輛，如果朝野對此有共識，請法務部加快提案，更請行政院列為優先法案，讓法案在最快時間通過。