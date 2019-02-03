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金正恩「改革教育，培養人才」　英語成為必修科目

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▲▼金正恩,北韓,俄羅斯,Valentina Matvienko,俄羅斯國會聯邦院主席,上議院議長,馬維彥科（圖／路透社）

▲ 北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

作者：KBS「誰能撼動北韓」製作單位、柳宗勳
譯者：馬毓玲
摘自：時報文化出版《解密金正恩：南韓的第一手北韓觀察報告》

●精選書摘

金正恩對於教育表現得格外關心，在他十幾歲的青少年時期，曾留學瑞士日內瓦國際學校，當時的留學經驗帶給金正恩很大的影響，促使他積極發掘並重用年輕人才。金正恩的目標乃經濟強國與科學技術強國，其實也就是人才強國，那麼他是如何貫徹意志，透過教育革命來建設人才強國呢？

製作小組取得了一段平壤學校內教學景象的影片，內容很有意思，因為從影片裡我們可看出學生們正努力學習英文，而學生們一週要接受兩小時的英語教育課程，培養讀與說的能力。

▲▼《解密金正恩》。（圖／時報文化出版提供）

▲▼ 正在學習英文的平壤某學校風景。（圖／時報文化出版提供）

▲▼《解密金正恩》。（圖／時報文化出版提供）

努力學習的不只是學生。能成為英語教師者，基本上需要具有海外留學的經驗，為了提升學生們的英語實力，所有教師也必須通過嚴格的審查與選拔。不知從何時開始，英語已成了北韓的必修科目，國家也不吝惜在教育上投注資源，只要一有需求，就會給予全力的支援。考慮到過去菁英階層的第一外語是俄語，不難發現金正恩主導下的教育政策走的是順應時勢潮流的實用路線。

既然如此，那麼其他外語教育又是如何呢？北韓的教育政策中，亦涵蓋了中文，這是因為中文是北韓對外政策中經常使用的重要外語。在國家的獎勵之下，如今學習中文的風潮也較以往為盛。

事實上，英語教育並非始於金正恩時代，從1970年以後開始，小學的學習課程中便已出現英語學科，大學亦然，第一外語為英語，第二外語可自由選擇中文或日語、俄語等不同語言。雖然外國語大學為了培養其專業性，相關學術研究範疇較其他學校更加深入，但金日成綜合大學或其他商業大學、輕工大學等，第二外語則非必修，只列為選修科目。無論如何，英語學習熱潮確實更勝以往。

那麼，金正恩為何對英語教育投入如此大的心力呢？其實1999年代的北韓，正是面臨所謂「苦難行軍」的時代，也是在那時轉為低生育率的國家；根據預估，大約再過20年，北韓將會進入勞動力不足的狀況。

然而往後將不再以便宜勞動力為優勢，而是改為培養高產值人才當作主力的知識經濟時代，所以人才教育的必要性成為非常重要的一環。北韓當局認為必須強化英語教育，以跨入知識經濟時代。

透過這一連串過程，我們不難揣測出金正恩的想法。他不惜喊出非核化宣言，也要讓自己的國家成為經濟強國，為了達成這個目標，就必須先從社會底層開始圖謀變化。在得到這樣的結論之前，他又經過了怎樣的思考歷程呢？決心和父親金正日走上不同路線的金正恩，似乎是從我們意想不到的「某個人」上尋得這個答案。

▲▼《解密金正恩》。（圖／時報文化出版提供）

★ 本文經時報文化出版授權，摘自《解密金正恩：南韓的第一手北韓觀察報告》

★ 知韓文化協會執行長朱立熙、歷史學者及政治評論家胡忠信、旅韓作家及弘光科技大學文創系文化科目講師陳慶德聯合推薦

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關鍵字：時報文化,時報出版,解密金正恩,日韓要聞

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