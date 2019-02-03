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掰掰東芝！「抖音」現身紐約時代廣場陪跨年　網：快出來見上帝

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▲時代廣場（圖／視覺中國CFP）

▲紐約時代廣場。（圖／視覺中國CFP）

大陸中心／綜合報導

到紐約時代廣場（Times Square）跨年，是許多人心心念念的美夢，每年的最後一刻，閃閃發光的玻璃水晶球就從《紐約時報》大廈（One Times Square）的高處下降，向世人宣告新年的來臨。不過過去大廈上掛有日本電子大廠東芝（Toshiba）的廣告招牌，今年卻成了抖音（Tik Tok），讓不少人相當驚訝。

不少網友看到抖音的大大招牌出現在紐約時代廣場上，紛紛在推特上討論，「有人在跨年前注意到抖音招牌出現在時代廣場上嗎？」、「2019年被抖音毀了」、「親愛的，快出來見上帝」、「這是什麼鬼」，還有網友笑說，「跨年第一個看到的居然是抖音，今年不會好過了」。

▲▼掰掰東芝！抖音現身紐約時代廣場「陪跨年」。（圖／翻攝自youtube、Twitter）

▲抖音出現在紐約時代廣場看板上。（圖／翻攝自youtube）

根據《日本經濟新聞》報導，東芝在2007年以每個月約27.5萬美元～40萬美元（約新台幣848萬～1233萬元）的租金，簽下該電子廣告看板的10年租約，不過隨著旗下美國西屋電氣（Westinghouse Electric）破產使東芝陷入財務危機，東芝早在2017年11月就結束廣告合約，並於2018年5月拆除該看板。

▲▼掰掰東芝！抖音現身紐約時代廣場「陪跨年」。（圖／翻攝自youtube、Twitter）

▲紐約時代廣場過去總掛著大大的東芝招牌。（圖／翻攝自TOSHIBA官網）

陸媒指出，抖音這次投放的海外廣告主戰場除了時代廣場，還有杜拜哈里發塔，前幾年哈里發塔的高層曾發生過火災，因此近年來跨年都只有燈光秀，並無煙火表演，因此抖音這次在哈里發塔的亮相也引起不少討論。

▲▼掰掰東芝！抖音現身紐約時代廣場「陪跨年」。（圖／翻攝自youtube、Twitter）

▲網友反應。（圖／翻攝自Twitter）

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