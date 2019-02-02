新航空姐制服的誕生！21吋蠻腰妹赴法「羞脫衣彎腰」量身訂做

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國際中心／綜合報導

新加坡航空（Singapore Airline）制服令人印象深刻，傳統女性服飾「卡巴雅」和紗籠裙穿在空姐身上，剪裁顯瘦修身，凸顯端莊優雅與專業。這套制服至今年走過50年歷史，現年73歲前空姐See Biew Wah回憶起當年遠赴法國擔任制服設計模特兒的過往，「我那時腰圍真的很小，大概只有21吋…我還記得他說，『我要妳把衣服脫掉，脫到只剩下內衣褲』。」

《海峽時報》報導，馬來西亞-新加坡航空（Malaysia-Singapore airlines）分家後，新航請來法國服裝設計大師皮耶巴曼 （Pierre Balmain）著手打造新制服。但這件事See Biew Wah都不知情，就算被長官叫去也沒想太多，直到她看到皮耶巴曼後，才發現事情不是那麼簡單。接下來，她便起身前往巴黎，成為新版制服製作的模特兒。

根據See Biew Wah的說法，1972年皮耶巴曼在量製服裝時，曾提出脫去身上衣物的要求，「我還記得那時候我站在樓梯間旁，然後他就說，『我要妳把衣服脫掉，脫到只剩下內衣褲』，這讓我相當害怕，因為就連我母親都沒看過我只穿內衣褲的樣子」。

接著，皮耶巴曼要求她擺出在飛機上工作的動作，包括彎腰的幅度、整理頭頂置物櫃的姿勢等，力求做出一套最合適的空服員制服。最終成品出爐後，See Biew Wah感到相當滿意，不但看起來非常高雅，更同時符合工作需求，「它真的有很多很棒的元素，包括布料材質、適合亞洲人膚色的顏色和剪裁樣式。」

新航制服迄今走過50個年頭，但並未做出重大變革，僅在功能性上稍做調整，形塑出「新加坡女孩」的形象。

▼ 新航制服以傳統亞洲蠟染印花布料製成，共分4種顏色，依照職務階級低到高，分別為藍色、綠色、紅色和紫色。