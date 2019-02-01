文財神武財神拜對更加持　春節走春人擠人除夕夜11點記得迎財神

圖文/鏡週刊

民間拜財神爺的信仰，各地民俗略有不同，不過，大致區分「文財神」與「武財神」，分別受到不同行業別的敬供，拜財神要知道文武大不同，拜對更加持！

很多人不知道，民間拜財神的信仰有文、武財神之分，像是內勤、文職工作多半拜文財神，例如守財真君比干；而外勤、業務則喜歡拜武財神，例如玄壇真君趙公明。

守財真君比干是最具代表的文財神，祂是殷商末代丞相、商紂王的皇叔，在《封神演義》中，比干被王后妲己所害，紂王下令摘下比干的心為妲己治病，使得比干因而身亡；有一說，武王伐紂成功後，軍師姜太公追封比干為「文曲星君」，另一說是天庭在選拔管理天下財庫之神時，玉皇大帝認為比干為國盡忠，且無心不會貪心，因此賜祂神職。

而武財神代表則是玄壇真君趙公明，根據《封神演義》記載，趙公明在周武王伐紂時，效忠商朝，於周商交兵時壯烈殉國，民間相傳祂神通廣大，騎黑虎、執法器，居五路財神之首，是天官中路元帥，統帥東路招寶天尊、西路納珍天尊、南路招財使者、北路利市仙官等4位部屬，合稱五路財神，掌管迎祥納福、招財進寶之職。

熟悉民間信仰的易經專家陶文表示，過年春節期間走訪關帝廟、財神廟或土地公廟都可以求財，如果沒有出門行程，在家其實也可以先接財神，最好的時機就是大年初一的早子時（除夕夜11點）。

「我家慣例都是除夕夜11點59分開始倒數，就像新年跨年一樣，等午夜12點一到，就放鞭炮、祈福許願。」陶文強調，祈福許願最好要具體，例如想求財，說出具體金額會比只說「發大財」好，想升官，不妨明確指出想要升上經理或協理等職位。

陶文表示，如果家裡沒有供奉神明，就不建議焚香，合掌祈福即可，或者市區大樓不方便放鞭炮，也可以雙手擊掌取代鞭炮聲，再心誠合掌許願，這些都是可以搶得先機在家接財神的方法。



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