剩一條跑道起降！積雪太深　日本航空打滑困成田機場跑道

▲日本航空班機在成田機場打滑。（圖／達志影像／美聯社）

生活中心／綜合報導

日本航空一架編號740航班於日本時間1日早上7點左右，因前一晚下雪導致成田機場跑道積雪太深，導致飛機在跑道打滑陷入雪中，目前無法動彈，成田機場也緊急關閉A跑道，目前僅剩一條跑道起降，機上包含機組人員在內的201名乘客均平安。

▲日本航空班機在成田機場打滑困在跑道上。（圖／達志影像／美聯社）

根據日本媒體報導，日本航空一架自印度新德里飛回東京成田機場的編號740航班，於日本時間1日清晨6點53分降落成田機場後，受到前一晚下雪、跑道積雪太深影響，在滑行至停機坪時左輪打滑，最後困在跑道中。機場人員雖然一度將積雪清除，但根據機長回報，疑似路面已結凍，因此目前仍在排除當中。

▲地面人員正在進行排除中。（圖／達志影像／美聯社）

受到此影響，成田機場於早上7點至7點54分關閉A跑道，之後雖然一度重新開放，但在8點45分再次關閉跑道，因此僅剩下一條跑道起降，根據成田機場表示，預計中午之後重新開放。

該架航班共有201位乘客，包含13位機組人員與188名乘客，經調查後無人受傷，受到跑道關閉影響，目前成田機場起降航班均有延遲情況發生，影響航班班次目前尚未統計出爐。

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