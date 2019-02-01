台灣襪子品牌將紐約塗鴉、台灣老街、復古畫報轉印成繽紛古著襪

眼尖的時尚迷應該早就發現除了服裝設計，品牌們也熱愛推出不同的花俏襪子，像是蕾絲拼接、logo圖案等等不同長短的襪子設計，當然還有現在潮人喜愛的轉印襪。台灣品牌LIFEBEAT與獨立設計師品牌SABRINA HSIEH聯名推出華麗又復古的印花襪系列，包括「旅行的藝術」、「老街的溫度」及「甜蜜的戰爭」系列。

「旅行的藝術」系列靈感來自紐約布魯克林的威廉斯堡的漫步小旅行，解構拼貼街頭塗鴉與牆上斑駁脫落的海報；「老街的溫度」系列以臺灣早期30年代的馬約利卡花磚，與客家傳統花布，及歷史悠久的巴羅克日式建築為靈感重組成繁複的整片印花；「甜蜜的戰爭」靈感來源是電影Royal Tenenbaums，運用玩具槍、彈珠、紙娃娃、火箭、復古畫報，代表兄弟姐妹之間的爭吵紛爭以及甜蜜的回憶。

運動襪採熱昇華轉印製作，取代傳統針織緹花，以呈現高複雜度且多元色彩變化的設計；同時，為兼具機能性，選用大面積透氣網眼設計增強透氣排汗性能與舒適度，襪筒則以高彈性立體織法強化包覆，運動時也不容易脫落。而足底設計也大有文章，LIFEBEAT將腳尖與腳跟防磨加厚保護，減緩運動時對腳趾與腳跟的衝撞；襪底增厚則擁有減震紓緩效果，降低運動時足底承受的壓力，而獨特印花設計，讓潮男潮女踩著華麗繽紛、展現自我獨特的態度。

※編輯：Tiffany Leu VOGUE.TW | 來源：LIFEBEAT

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