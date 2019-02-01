　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台灣襪子品牌將紐約塗鴉、台灣老街、復古畫報轉印成繽紛古著襪

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

眼尖的時尚迷應該早就發現除了服裝設計，品牌們也熱愛推出不同的花俏襪子，像是蕾絲拼接、logo圖案等等不同長短的襪子設計，當然還有現在潮人喜愛的轉印襪。台灣品牌LIFEBEAT與獨立設計師品牌SABRINA HSIEH聯名推出華麗又復古的印花襪系列，包括「旅行的藝術」、「老街的溫度」及「甜蜜的戰爭」系列。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「旅行的藝術」系列靈感來自紐約布魯克林的威廉斯堡的漫步小旅行，解構拼貼街頭塗鴉與牆上斑駁脫落的海報；「老街的溫度」系列以臺灣早期30年代的馬約利卡花磚，與客家傳統花布，及歷史悠久的巴羅克日式建築為靈感重組成繁複的整片印花；「甜蜜的戰爭」靈感來源是電影Royal Tenenbaums，運用玩具槍、彈珠、紙娃娃、火箭、復古畫報，代表兄弟姐妹之間的爭吵紛爭以及甜蜜的回憶。

運動襪採熱昇華轉印製作，取代傳統針織緹花，以呈現高複雜度且多元色彩變化的設計；同時，為兼具機能性，選用大面積透氣網眼設計增強透氣排汗性能與舒適度，襪筒則以高彈性立體織法強化包覆，運動時也不容易脫落。而足底設計也大有文章，LIFEBEAT將腳尖與腳跟防磨加厚保護，減緩運動時對腳趾與腳跟的衝撞；襪底增厚則擁有減震紓緩效果，降低運動時足底承受的壓力，而獨特印花設計，讓潮男潮女踩著華麗繽紛、展現自我獨特的態度。

※編輯：Tiffany Leu VOGUE.TW | 來源：LIFEBEAT

（完整文章請看VOGUEme.com

延伸閱讀

#MeSpecial 微醺反而讓你更清醒！驚喜製造最新力作《微醺大飯店》期間限定營運中！

#MeFashion 「怎麼穿出簡單不費力的休閒風？」名模吳宜樺分享私服穿搭Tips

更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
13秒影片懂極地渦旋！女子秀髮「瞬間結冰」直接站起來
嗆正妹直播主「百人斬、臭X魚」　統神哥「國動」被起訴了
快訊／花蓮壽豐溪床「埋死豬」！動防所憂豬瘟　明將開挖驗屍

關鍵字：VogueTaiwan,LIFEBEAT,台灣,襪子

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台灣襪子品牌將紐約塗鴉、台灣老街、復古畫報轉印成繽紛古著襪

愛爾麗董座出席亞洲醫美高峰論壇　接軌全球最新趨勢

「2019光之饗宴」交通懶人包！15天免費看台北最美夜景

生活市集首開千萬發票特獎　幸運得主花不到4千買手機中大獎

【廣編】adidas UltraBOOST 19全新Bat Orchid黑粉配色2/1上市

【廣編】過年招財＋桃花就靠這一件！黛安芬開運美Bra超挺妳

年終入袋準備換新機了　iPhone X 256G激降7612元

首賣！好市多「少女心噴發草莓奶酒」搶翻　網友回報：內湖店賣完了

達人教你輕鬆大掃除！除水垢只需一條抹布　油垢用吹風機搞定

【廣編】開店123日本網路金流付款　安裝這些工具輕鬆付

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

暖心孫女送奶奶泰迪熊藏驚喜！ 聽已逝老伴喚「我愛妳」秒飆淚

《延禧》「大嘴猴CP」再合體發糖　甜唱《帶你去旅行》都是粉紅泡泡～～

野生皮卡丘騎平衡車超穩逛大街　網笑：快丟寶貝球啊～要跑了

小資族必備3張無腦信用卡　買機票、網路購物保證賺！

台灣襪子品牌將紐約塗鴉、台灣老街、復古畫報轉印成繽紛古著襪

愛爾麗董座出席亞洲醫美高峰論壇　接軌全球最新趨勢

「2019光之饗宴」交通懶人包！15天免費看台北最美夜景

生活市集首開千萬發票特獎　幸運得主花不到4千買手機中大獎

【廣編】adidas UltraBOOST 19全新Bat Orchid黑粉配色2/1上市

【廣編】過年招財＋桃花就靠這一件！黛安芬開運美Bra超挺妳

年終入袋準備換新機了　iPhone X 256G激降7612元

首賣！好市多「少女心噴發草莓奶酒」搶翻　網友回報：內湖店賣完了

達人教你輕鬆大掃除！除水垢只需一條抹布　油垢用吹風機搞定

【廣編】開店123日本網路金流付款　安裝這些工具輕鬆付

「台灣影評人協會獎」年底推出！　膝關節任首屆理事長

年前打掃照步來，輕鬆省力又乾淨

迎接超級盃！BAPEＸ愛迪達推暗黑迷彩　猿人頭變身美國國旗

一圖看懂春節天氣！冷氣團報到北台13度　明起「2天一變」冷暖交替

G級摩鐵公主露「火辣半球」甜喊：換男友不如換房間！高雄粉絲暴動了

遭4倍大洋男強逼幫脫褲擦屁　2受害長榮空姐警局備案準備提告了

3市民拿花博卡被拒入園「另花350元買票」　市長換人150萬張卡廢了

范姜治澐醫師／拇趾外翻走路就痛！　治療一定要動手術嗎？

台灣襪子品牌將紐約塗鴉、台灣老街、復古畫報轉印成繽紛古著襪

《艾莉塔》打鬥背後真相　原來有9個替身：軟骨功、體操選手

單車伯「鬼牽式」詭衝快車道　遭油罐車輾過身亡

消費熱門新聞

iPhone X 256G激降..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

好市多少女心噴發草莓奶酒搶翻！

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

電商龍頭年終開獎　3.5慘輸保..

大掃除超輕鬆　吹風機就能除油垢

網哭台彩刮刮樂超難中.......

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

LIFEBEAT把台灣老街變繽..

上市7天缺貨！潘婷「小綠瓶」引..

穿了10年！小7店員偷換新制服..

「2019台北光之饗宴」交通懶..

愛爾麗董座出席亞洲醫美高峰論壇

生活市集首開千萬發票特獎

更多熱門

相關新聞

RMK春夏普普風彩妝新品

不只要推薦本季必入手的限量新貨，還邀請到RMK日本彩妝師金子達也親身示範，告訴你2019春夏彩妝的重點，讓你走春不只有好氣色，還有機會招來好人緣！

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮中300萬元

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片

iPhone X 256G激降7612元

看到女兒上吊　傷心婦也上吊釀2死

嗆正妹百人斬　統神哥國動被起訴

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

Lisa素顏被酸靠濃妝掩飾東南亞味

隔壁16號！心機嬤拿票換竟是大陷阱

林依晨超強旺夫！合作10男星全中

偷吃姊夫被分手　妹妹殺親姐68刀

要妳一生幸福！甜蜜婚姻4個月鬧變

薪水年後發！女兒吃泡麵...爸嘆：壓力好大

狠父抓女童「倒立搖晃甩」　正義哥路過飆罵

更多

最夯影音

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面