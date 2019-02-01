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美擬讓F-35擊落助推階段導彈　專用攔截彈「最快2020年才能問世」

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▲▼美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲F-35戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社，下同）

軍武中心／綜合報導

美國國防部發布的《導彈防禦評審》提到，未來F-35可以裝備攔截彈，用於擊落處於助推階段的彈道導彈。這是美軍自從2010年以來第一次此類評估，未來6個月內將展開相關研究論證。根據外媒報導，假如美軍從2019年開始研製新型導彈，仍須等到2020年中期才有可能使用。

《導彈防禦評審》提到，導彈防禦是國防和防禦戰略的重要組成部分，包括海軍陸戰隊、空軍和海軍計劃於2030年購買大約2300架F-35，未來諸如F-35等其他反導力量「可能有助於提升美國應對危機的能力」。

▲▼美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

外媒報導指稱，美國軍方認為，助推段反導相對中段、末段具有優勢，其中航空裝備更是助推段反導的優先選擇；若想通過F-35反導，該型飛機可能需要一種新型導彈，但目前尚不清楚美軍是否投入相關研發。

報導還說，目前F-35唯一的遠程導彈是「先進中程空對空導彈」（AMRAAM），該型導彈需要大氣才能駕馭；五角大廈多年來一直補強F-35的「反戰術彈道飛彈」（BMD）能力，該機型必須擊落洲際彈道導彈才能爬升至10萬英尺以上。

值得一提的是，美國導彈防禦局局長塞繆爾格里夫斯（Samuel Greaves）曾於2018年4月向參議院撥款委員會透露，預計六到七年內基本制定操作概念和開發能力，屆時包括傳感器或新型導彈都將掛載F-35的底部，並且用於BMD任務。格里夫斯還說，新的部署「就算不是改變遊戲規則」，對於未來的彈道導彈防禦「也會有重大貢獻」。

▲▼美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

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