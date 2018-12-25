體驗「第三性學生妹莉莉」色情按摩　童仲彥驚：哇靠！她真摸下去

▲童仲彥（左）和網紅老王（右）一起訪問莉莉。（圖／翻攝童仲彥YouTube／下同）

記者陳俊宏／台北報導

無黨籍台北市議員、「台灣阿童」童仲彥力推性專區，在卸任前一天發布採訪「第三性學生妹之愛莉莉」的影片，他也實際體驗色情按摩，「哇靠，她真的摸下去」，一度滿頭大汗、臉超紅。莉莉也解釋第三性和「偽娘」的不同，「第三性其實心裡就是女生了，希望被當成女生看待。」有網友直呼「阿童以後轉行網紅」；他留言回「努力學習中」。

童仲彥日前宣布成立台北市性專區推動協會，號稱是「黃色力量第一代」，讓網友大推「完全解放的阿童已經無敵了」。而他24日也發布最新YouTube影片，是他和網路紅人「老王」一起採訪有個人工作室的莉莉。莉莉說，做研究論文時討論過性專區議題，詢問大學生設立性專區到底會不會減少犯罪率，大部人覺得會下降；第二個論點說性侵犯就想性侵別人找樂子，會覺得很興奮，所以犯罪率不會下降。

▼童仲彥用手護住下體驚呼，「她真的摸下去」。

莉莉表示，「我自己的論點是可以找一個人演一場戲，來滿足自己的性慾，有人會找我角色扮演，我說可以呀，就是滿足你的性欲。」她說自述是男性的身體，「我的心理其實算女性的呀，想要被照顧也想要被疼愛。」

童仲彥詢問，希望另一半是怎樣的人？莉莉回答，自己目前無法談戀愛，因不能給對方安全感，很少人會希望自己的女友是在做相關行業；她以前做傳播也跟男友吵架，甚至被男友跟蹤問是不是要去上班，後來也為了男友辭職，但「覺得他不信任我就分了」。

採訪過程中，童仲彥也實際體驗莉莉的色情按摩，結果直接被摸下體，「哇靠，她真的摸下去！」老王在旁緩頰，「我們說好模擬、說好模擬，我知道妳很愛他，可是妳要忍住，我們現在正在拍片」；她說，「這樣子我好沒有感覺」；童則回「我要先護著啊，O，等一下…」老王問現在感覺如何？童表示「我滿頭大汗你沒有看到嗎」？莉莉也說，「我也滿頭大汗，你看他臉超紅的！」

▲▼童仲彥體驗色情按摩，直呼「滿頭大汗」。

童仲彥表示，「我覺得性這個東西最可貴的就是多元，一般人對第三性可以說都不了解」，請莉莉解釋一下。莉莉說，大部分的人都以為第三性已動過手術，可是其實台灣動過手術的人很少；有些人另外一個身分叫「偽娘」，偽娘其實男生扮成女生，這種身分的人其實比較多，「他們心裡其實住著一個小女生，他們沒辦法讓別人知道的，私底下默默扮。」

莉莉說，「偽娘其實他們可能只是喜歡有變裝癖，不是喜歡男生，有些人其實喜歡女生。第三性其實心裡就是女生了，希望被當成女生看待。」採訪結束時，童仲彥也和莉莉擁抱，「為性專區加油」。