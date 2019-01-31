幫蘋果做「心臟縫合」　帥哥醫生拍片培養兒讀醫興趣

▲一名外科醫師為水果手術，引網友熱議。（影片取自Youtube）

大陸中心／綜合報導

見過獸醫、樹醫，但你有見過醫「水果」的嗎？黑龍江鶴崗一名「水果」醫生去年10月開始堆出一系列為水果動手術的影片包含「幫橘子取出腎囊腫」、「幫蘋果做心臟縫合」、「幫高麗菜做盆腔腫瘤摘除」等共16支影片，而第一支幫葡萄去除葡萄籽縫合表皮的影片，截至目前已超過291萬人次觀看，其餘每支影片也都超過一百萬人次以上點擊，任何水果在這位醫生手中，都變成了重症患者！

綜合陸媒報導，這名水果醫生是黑龍江省鶴崗市人民醫院的外科醫師王野虓，今年32歲。王野虓表示，拍攝影片的初衷是為普及2歲童的醫學常識，因為他也有個兩歲大的兒子，想讓他對醫學感興趣，接觸爸爸的生活，也能稍微了解一些急救知識。他說，每次上市場買菜時，看到這些水果，總是會有職業病，心裡就開始模擬出器官，因此突發奇想，利用它們，來為兒子展示手術的過程。他笑稱，手術過程是真的以無菌方式進行，因此在術後，水果也被家人吃下肚了！

▼黑龍江省鶴崗市人民醫院的外科醫師王野虓的帥氣外表也成為網友焦點。（圖／翻攝自梨視頻）

▲王野虓用手術刀及剪刀將櫻桃外殼切開 ，再利用針線縫合 。（圖／新華僑網）

影片中，一片橘子被用鑷子小心翼翼的剝開外皮、一顆櫻桃被用手術刀切開外殼，再用針線進行縫合，另外還幫鵪鶉蛋和芝麻做手術。醫生神乎其技的手術過程讓網友表示，「跪了...」、「只有你想不到的，沒有王醫生做不到的」。

王野虓不只發出影片，還會發文仿造手術真實情況向粉絲們解說，例如給芒果切闌尾炎，手術前給水果鋪上一層手術用紙，消毒、開皮，心取出腸管、切除闌尾，然後荷包縫合。

▲王野虓在影片中還會為水果加上搞笑表情 。（圖／翻攝自梨視頻）

另外，王野虓也會於微博補充醫學知識，他曾說過：「切胃手術始於1966年，發明者：愛德華、曼森，1965年曼森就把這項手術投入於減肥手術中。美國一項研究表明：切胃手術並發症發病率高達65%，死亡率0.5%，也就是200個人中就要死亡一人，看到這里大家應該明白，肥胖不是一天吃出來的，瘦身也不是一兩天就能完成的，科學的控制飲食，加強運動，才能健康。」利用這些解說，搭配上「幫橘子切胃」的手術影片，讓網友們感到有趣又富含知識。



王野虓指出，視頻之所以能夠火起來，也許是因為內容是積極向上的，尤其是有很多患者和普通人，都想要知道醫生是怎麼手術的。他也說明，因為水果皮不如人的皮膚有韌性，一碰就容易破，因此為了完成手術，自己花了相當多時間練習。

王野虓說，影片拍攝剪接過程長達4到5小時，希望透過視頻，可以讓大家瞭解到手術過程中的風險和難度，從而對醫生多一些信任，緩解醫患關係。他也說，接下來會繼續以快手拍攝方式，讓不懂醫學急救知識的「吃瓜群眾」越來越少。

▼高麗菜盆腔腫瘤切除手術。（影片取自Youtube）

▼橘子的切胃手術。（影片取自Youtube）