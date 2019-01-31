航天集團：2019發射次數保持30↑　Top運載火箭「胖五」7月復飛！

▲長征5號運載火箭2017年在海南文昌升空，不過飛行出現異常，任務宣告失敗。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中國航天科技集團繼2018年完成37次太空發射紀錄後，預計2019年繼續保持發射次數30次以上，共發射航天器超過50顆。大陸現役「運載能力最大」的火箭「胖五」也從2年前「技術歸零」後，預計在2019年7月下旬完成復飛，肩負航空站、探月工程及深空探測等重大工程的發射任務。

綜合陸媒報導，在2019年預計實施的30次太空發射任務及50顆航天器中，長征5號、嫦娥5號、北斗3號、高分7號等「重量級」航天器都將登場。中國航天科技集團黨組成員、副總經理楊保華日前透露，2017年7月，被稱為「胖五」長征5號遙二火箭發射失利後，經過2018年的研究工作，長征5號遙三火箭計畫在2019年7月下旬復飛，遙四火箭將於年底發射嫦娥5號。

▲2017年正在海南文昌航天發射中心進行合練的長征五號運載火箭合練箭。（圖／取自愛航天網）

「胖五」的復飛任務是發射東方紅五號衛星公用平台研製的試驗衛星「實踐20號」。「集團」五院實踐20號衛星總體主任設計師呂紅劍表示，該衛星代表大陸高軌大型衛星平台的最高水平；「東五平台」是新一代超大容量地球同步軌道公用衛星平台，具有高承載、大功率、高散熱、長壽命、可擴展、多適應等特點，整體能力達到國際領先水平。

實踐20號衛星將對東五平台的「高承載多適應桁架結構」、「大功率供配電」、「體分佈萬瓦級高效散熱」、「高效並聯平衡排放推進」、「大推力多模式電推進」等8大類關鍵技​​術進行在軌飛行驗證。

這次任務更會針對「胖五」火箭的運載能力、軌道設計等進行全面驗證，考核驗證火箭與東五平台的協調配合性，為後續任務打下基礎。

另外，作為大陸「探月三期工程」的標誌性任務，嫦娥5號將實現大陸首次月球採樣的任務。若長征5號遙三任務順利完成，嫦娥5號任務將在年底由長征5號遙四火箭實施發射。