不讓小米專美於前　三星將在印度推平價智慧型手機搶市

▲南韓的三星電子計畫要在印度推出全新的低價智慧型手機系列來搶市，隨後再推向全球。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，南韓的三星電子計畫要在印度推出全新的低價智慧型手機系列來搶市，隨後再推向全球。

據路透社報導，印度為全球第二大智慧型手機市場，但據科技研究機構Counterpoint去年前三季的數據，以出貨量來看，三星去年在印度當地的市占率有兩季低於小米。為了與競爭對手競爭，計畫要在印度推出全新低價智慧型手機系列搶市。

三星印度行動業務主管Asim Warsi向路透表示，三星預計將推出的三款低價智慧型手機將會是M系列，三星計畫將在自家官網、亞馬遜以及印度業務部門銷售這系列手機，預計將有助於提升該公司的線上銷售。Asim Warsi指出，「M系列手機是針對印度千禧年世代消費者設想與打造的。」預計將於月底發布，隨後再推向全球市場。

據商業訊息平台paper.vc的監管文件顯示，三星在印度的手機銷售額截至去年3月底的12個月中，達到3735億盧比(約53億美元)。報導指出，三星一直以來都非常重視印度市場，印度人口相當多，且目前仍有3.5億用戶尚未使用智慧手機。目前三星在印度透過25萬家零售店以及逾2000家專賣店在販售手機，且有2000家服務中心提供支援服務。