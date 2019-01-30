美生產低當量核彈頭 降低用核武門檻 引爆核戰危機

▲美國的三叉戟II潛射彈道飛彈，配備的是W76-1型核彈頭（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

就在美國總統特川普計劃單方面廢除美俄《中程導彈條約》之際， 美媒《防務新聞》(Defense News)周一(28日) 報導，川普已同時下令生產一種新型的低當量核彈頭，配備在戰略核潛艇的彈道飛彈上。

美方宣稱此舉將增加核威懾力量的靈活性，可以在有限度的核衝突中具備優勢。然而反對者認為這種做法無疑是降低了使用核武的門檻。

《防務新聞》說，「國家核安全局」正在德州生產首批W76-2型核彈頭，並於2019財政年度結束前交付海軍。 該局發言人指出，今年只交付 具備初步作戰能力的數量，但拒絕透露未來會裝備多少枚彈頭。

W76-2改裝自目前服役的三叉戟潛射彈道飛彈W76-1型核彈頭，爆炸威力由原先的10萬噸黃色炸藥(TNT)減至5000噸。美軍在二戰向日本投擲的原子彈威力，約為1.5萬噸。

美國國防部在去年發表的《核態勢評估》裡，提出短期內將部分三叉戟彈頭改為低當量，長遠計畫則是研發搭載核彈頭的海基巡弋飛彈。

評估報告指出，俄羅斯認為美國面對有限度核武攻擊時，不敢使用目前爆炸威力達數十萬噸的核彈，以免造 成難以估計的平民傷亡。因此，美方應強化「非戰略性的核攻擊能力」，以增加威懾力。

川普上述的做法引發爭議。反對者認為這種想法太樂觀 。「一個地球未來基金會」成員哈納姆指出：如果美軍發射三叉戟飛彈，由於敵人並不知道它的核彈頭屬於何種類型，因此仍可能選擇發射高當量核導彈報復。

「美國科學家聯盟」成員克里斯坦森(Hans Kristensen)警告，美國生產新核彈頭，不但違反歐巴馬政府時代不生產新核武的承諾、更引發跟俄方展開小型核武軍備競賽的風險。俄羅斯總統普丁去年曾高調展示多款新型核武。

儘管核武現代化是川普的重要軍事政見，但國會預算 辦公室上周發表報告：預估未來10年跟核武相關的 費用接近5000億美元(約15兆新台幣)，比兩年前的估計增加逾兩成。眾議院軍事委員會主席史密斯認為費用太高，將尋求撤銷對製造NK W76-2核彈頭的撥款。