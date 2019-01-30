　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

紅米Go以售價不到台幣3000元的手機搶進新興市場

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

日前有消息傳出，小米旗下獨立品牌「紅米」將會推出一款面向新興市場的 Android Go 手機，如今正式發表的產品就叫「紅米Go」，配備5吋HD螢幕、搭載高通S400系列行動平台，出貨預載 Android 8.1 Oreo 原生系統，共有黑色、藍色兩種版本，售價僅約台幣3,000元。

Android Go手機這個規劃首見於Google I/O 2017，規格設計比Android One還要初階，當初的規劃是提供原生的瘦身版本Android OS，包括一些Google應用程式，像是YouTube Go、Facebook Lite、Instagram Lite等等，並且透過內建的數據用量，可以快速告訴你行動數據的使用狀況，依照OEM廠商規格所量身訂製。

如今市場上已經有多數採用聯發科晶片的Android Go手機，但是這款Redmi Go採用的卻是高通Snapdragon 425，1.4GHz四核心行動平台，1GB RAM，共有8GB ROM、16GB ROM兩種版本，開放microSD卡擴充、採用三選二的卡槽方式，支援4G+3G雙卡雙待，但是底部沒有指紋辨識模組，取而代之的是返回鍵、首頁、選項等三顆經典虛擬按鍵。

除了硬體效能略微提升之外，硬體配置也挺不錯，紅米Go配備5吋720P(1280x720)解析度的LCD螢幕，顯示比例為16:9，拍攝能力方面採用前置500萬畫素自拍鏡頭、搭配800萬畫素主鏡頭的組合，採用容量3000mAh不可拆卸的電池，以新興國家用戶來說，這款 Android Go 手機規格頗吸引人。

紅米Go預載 Android 8.1 Oreo 輕量版作業系統，共有黑色、藍色兩款，目前僅確認這款 Android Go 手機鎖定的是歐洲、菲律賓市場，在歐洲一支賣80歐元，預計2月份開賣，如果以關稅的經驗，同樣一款手機在台灣銷售，可能不到3,000元，不過目前沒有台灣或者是其他國家的上市情報。

ET快訊
抓到了！行政院前開槍留彈殼　原來是4屁孩車上玩槍擊發
22K男想吃春水堂「看菜單2人要花500元」沉默　女友問完一
快訊／花旗銀行驚爆大當機！　客戶存款全部歸零

關鍵字：小米科技,紅米,紅米Go

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

YouTube將可離線觀看！Android或iOS皆適用

紅米Go以售價不到台幣3000元的手機搶進新興市場

新年換新機！高通年末換機指南大公開

iPhone挑戰家用遊戲主機？　蘋果擬推遊戲訂閱服務

9天連假很無聊？買OVO電視盒請你看遠傳friDay影音

OPPO R17 Pro初體驗、新年版動眼看：集齊品牌手機廠大成

支援返鄉走春熱點　中華電信於景點擴充高頻段基地台設備

iPhone舊機換新官方價格公開　XR不到2萬就能入手

過年客廳添喜氣　KEF無線音箱讓你紅一波

Instagram全球大當機　官方GIF逗趣回應

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

YouTube將可離線觀看！Android或iOS皆適用

紅米Go以售價不到台幣3000元的手機搶進新興市場

新年換新機！高通年末換機指南大公開

iPhone挑戰家用遊戲主機？　蘋果擬推遊戲訂閱服務

9天連假很無聊？買OVO電視盒請你看遠傳friDay影音

OPPO R17 Pro初體驗、新年版動眼看：集齊品牌手機廠大成

支援返鄉走春熱點　中華電信於景點擴充高頻段基地台設備

iPhone舊機換新官方價格公開　XR不到2萬就能入手

過年客廳添喜氣　KEF無線音箱讓你紅一波

Instagram全球大當機　官方GIF逗趣回應

辣模性感照曝光！衰被盜照「淪應召業攬客淫圖」　她無奈：第3次了

茹絲葵、教父2選1！他2訴求解答「想打卡選OO」　神推這間：記得直接單點

中職／中華隊13間共患難　彭政閔、陳金鋒連線無法取代

跟監案　新光公主臉書：台灣比新加坡　法治又可混水摸魚

影／近3年首次經濟不景氣藍燈衝擊！新北強打小鎮深度旅遊

日媒爆：華為要求供應商「產線移往大陸」　點名台積電日月光

網友傳旅平險拒賠四川西藏海拔3千　產險：錯，高山症照賠。

才清到一半！監工喵爬梯檢查風扇　問號臉看媽：沒掃乾淨？

猖狂！4屁孩東區酒店整夜狂歡　續攤竟是行政院前開槍...

單身狗必備「隨插即用」露營車　5分鐘就能直接「開房間」

3C家電熱門新聞

iPhone舊機換新官方價格公..

OPPO R17 Pro新年版..

燦坤Apple Day MBP..

AirPods 2雛形已現

Instagram全球大當機　..

「遠遊卡」最低每天只要34元

新年換新機！高通年末換機指南大..

谷歌高管笑iPhone XS低..

蘋果擬推遊戲訂閱服務

小米新機售價不到台幣3千元

KEF無線音箱讓你過年紅一波

宏碁開賣極輕薄商用筆電Trav..

蘋果FaceTime爆漏洞　恐..

AirPower真的要來了？外..

更多熱門

相關新聞

紅米Note 7配備4800萬畫素相機

小米科技如期在北京發表中階旗艦红米Note 7，發表會以「國民手機」自居，宣布「紅米Redmi」品牌獨立，全新的紅米Note 7理所當然成為品牌獨立的首款產品，並且如外界預期的搭載高通S660行動平台、配備高達4800萬畫素AI雙鏡頭，不過自拍鏡頭僅1300萬，略遜華為Nova 4。

小米分割紅米　雷軍：各自發展

小米8 Lite、紅米Note 6 Pro雙機上市

前進小米總部 綁住消費者靠它

小米MIX 3滑蓋手機6大特色搶先看

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

27年沒離開193線　拖鞋教師自撞亡

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

躲兵役變性！歐巴型男砸49萬變這樣

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張淑晶

兒怨「大餐碗像狗用的」　機智媽霸氣化解

即／館長向高市府道歉　韓國瑜回應了

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

孫安佐狂接4業配「1週賺40萬」！業界人士曝內幕

《我結》女星離婚：對老公信賴破滅

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面