紅米Go以售價不到台幣3000元的手機搶進新興市場

特約記者洪聖壹／綜合報導

日前有消息傳出，小米旗下獨立品牌「紅米」將會推出一款面向新興市場的 Android Go 手機，如今正式發表的產品就叫「紅米Go」，配備5吋HD螢幕、搭載高通S400系列行動平台，出貨預載 Android 8.1 Oreo 原生系統，共有黑色、藍色兩種版本，售價僅約台幣3,000元。

Android Go手機這個規劃首見於Google I/O 2017，規格設計比Android One還要初階，當初的規劃是提供原生的瘦身版本Android OS，包括一些Google應用程式，像是YouTube Go、Facebook Lite、Instagram Lite等等，並且透過內建的數據用量，可以快速告訴你行動數據的使用狀況，依照OEM廠商規格所量身訂製。

如今市場上已經有多數採用聯發科晶片的Android Go手機，但是這款Redmi Go採用的卻是高通Snapdragon 425，1.4GHz四核心行動平台，1GB RAM，共有8GB ROM、16GB ROM兩種版本，開放microSD卡擴充、採用三選二的卡槽方式，支援4G+3G雙卡雙待，但是底部沒有指紋辨識模組，取而代之的是返回鍵、首頁、選項等三顆經典虛擬按鍵。

除了硬體效能略微提升之外，硬體配置也挺不錯，紅米Go配備5吋720P(1280x720)解析度的LCD螢幕，顯示比例為16:9，拍攝能力方面採用前置500萬畫素自拍鏡頭、搭配800萬畫素主鏡頭的組合，採用容量3000mAh不可拆卸的電池，以新興國家用戶來說，這款 Android Go 手機規格頗吸引人。

紅米Go預載 Android 8.1 Oreo 輕量版作業系統，共有黑色、藍色兩款，目前僅確認這款 Android Go 手機鎖定的是歐洲、菲律賓市場，在歐洲一支賣80歐元，預計2月份開賣，如果以關稅的經驗，同樣一款手機在台灣銷售，可能不到3,000元，不過目前沒有台灣或者是其他國家的上市情報。