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華為Nova4注意了！紅米Note 7用上水滴屏、大電池跟4800萬畫素相機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／上海報導

小米科技如期在北京發表中階旗艦红米Note 7，發表會以「國民手機」自居，宣布「紅米Redmi」品牌獨立，全新的紅米Note 7理所當然成為品牌獨立的首款產品，並且如外界預期的搭載高通S660行動平台、配備高達4800萬畫素AI雙鏡頭，不過自拍鏡頭僅1300萬，略遜華為Nova 4。

紅米Note 7配備6.3吋「水滴屏」，大小略小於 OPPO R17，螢幕解析度 2340 x 1080 Pixels、顯示比例跟 iPhone X 同樣是 19.5：9，背蓋採用2018年相當紅的漸變玻璃背蓋，共有夢幻藍、暮光金跟亮黑色三款。

硬體效能方面，「滿血版」搭載14nm的高通Snapdragon 660行動平台，支援4G+4G雙卡雙待，保留3.5mm耳機孔，配備4000mAh大電池，原廠標配的是10W快充組，不過該款手機最高可支援高通QC 4.0快充，因此如果使用18W快充功能，則要額外選購小米快充配件。

此外，紅米Note 7同樣支援紅外線配對遙控功能，可以配對家中的電視、冷氣等電器，進行遠端遙控，就不用到處找遙控器了。

紅米手機的主打特色就是「超值」，紅米Note 7的超值之處除了效能可以、螢幕夠大、長續航外，拍照更直接用上類似小米MIX 3的拍攝技術，配備48MP+5MP雙鏡景深拍攝模組，最高拍攝畫素高達4800萬，選擇夜景模式時，可以將4個畫素合成一個 1.6μm 大畫素，輸出成一張 1200 萬畫素的高品質夜景照。至於自拍鏡頭為1300萬畫素，支援AI美顏功能。

上市情報方面，紅米Note 7共提供 3GB + 32GB、4GB + 64GB、 6GB + 64GB 等三種配置，售價分別為人民幣999元、1199元跟1399元，鎖定的仍是台幣4,000~6,000元區間的銷售甜蜜點，不過目前該款手機還沒有在台上市情報。

ET快訊
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關鍵字：紅米,小米

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