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辱警奴才哥狂言2020選立委　引發公務員激憤

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圖文／鏡週刊

去年大嗆基層警員「奴才」卻獲不起訴的「網路狂人」郭岱庭，拿著不起訴書四處挑戰公權力，並自行找上有勞資爭議的委託人，以「香油錢」的概念，接受委託人以捐贈換取服務，更自稱「智商300超過柯文哲」，打算投入2020年立法委員選舉。

 

嗆警奴才哥郭岱庭去年因為咒駡警察「奴才」遭移送法辦，但獲不起訴處分，1月10日到士林地檢署領取當初繳交的保釋金時，再開臉書直播嗆法警：「我是主子。你們是什麼？」並拎著不起訴處分書四處痛罵法警「靠夭」、「王八蛋」。

郭岱庭小檔案
  • 年齡：34歲 
  • 學歷：文化大學景觀系，自稱有美國碩士學位
  • 經歷：新竹貨運擔任理貨PT、1999台北巿民當家熱線勞資會議勞方代表、程曦資訊客戶關係管理、榮富企業管理顧問公司勞資爭議顧問
  • 自創名言：你大過一支、你就做到今天啦
  • 爭議事件：辱警奴才遭不起訴處分，從此拿著不起訴處分書四處挑戰地檢署、警察局、勞工局等公務部門
郭岱庭四處挑戰公務部門，他常現場網路直播怒批公務員「做到今天」。（翻攝郭岱庭臉書）

　

不起訴後　氣焰更高張

郭岱庭氣焰高張的原因，就是他公開辱罵警察「奴才」、「靠夭」卻未被起訴。處分書所載理由為：被告所稱「奴才」一語，係強調現場處理員警之公僕身分，縱內容有尖酸刻薄，令人不快，尚難認具有侮辱公務員之犯意；另參以「靠夭」一詞，本有嫌惡不耐他人反覆同一言語之意，惟上詞對他人在社會上人格之評價尚未生減損，亦尚難認被告有何侮辱公務員之意。

郭岱庭去年辱罵警察是奴才，但士林地檢署裁定不起訴處分。（翻攝郭岱庭臉書）

這個判決結果不僅重創警界士氣，也躍上社會新聞版面，更讓警界一片撻伐，有員警認為「警察尊嚴正式終結在這年代」，士林地檢署也罕見發出新聞稿，希望申請再議。

郭岱庭的做法引發不少公務人員激憤，但他不但以此為樂，甚至以此為業。本刊日前近身採訪郭男，發現他四處攬案，打著「協助調解」、以「捐香油錢」的名義收費，然後藉著大聲咆哮公務員，來達到自己隱藏的政治目的。

  1. 大聲譙法警　郭岱庭在新北地院直播並怒罵法警，遭法警蒐證，他事後將過程截圖放在臉書上。（翻攝郭岱庭臉書）
  2. 激怒公務員　郭岱庭挑戰新北市勞工局，用相同手法激怒公務員，遭到反蒐證。（翻攝郭岱庭臉書）
  3. 衝地檢直播　郭岱庭到台中地檢署直播，卻不敢闖入，現場也無人理他。（翻攝郭岱庭臉書）
  4. 分局前咆哮　郭岱庭到新北市海山分局直播，在分局門口大聲咆哮。（翻攝郭岱庭臉書）

採訪時，郭岱庭強調自己是台南市西港區大塭寮的郭氏後代，曾有親戚做了40年以上的調解委員，調解是他的天職。他自言，很多人覺得，將不能處理的事情交給敢於衝撞的他，能夠得到更好的解決，所以願意以捐款的方式付費給他，請他調解問題。

郭岱庭表示，他善於用激怒的方式對付警察，常嗆說：「我是公民，你是公僕，我是主子，你是奴才！」警方若對他施以壓制或觸碰到身體，他就會跟對方沒完沒了。

　

大讚鄭捷　表明選立委

郭岱庭不斷強調亂世應用重典，還直言「鄭捷做的一點都沒有錯，他是在教化社會。鄭捷都在殺人了，那些人還不跑，被他捅的就是有福報！」他認為台灣人很簡單，特別是公務員，「只要讓他怕！事情就可以順利進行。」偏激的言論讓人難以苟同。

郭岱庭直言未來打算選立委、總統。（翻攝郭岱庭臉書）

訪問過程中，郭岱庭的情緒陰晴不定，還會突然提高音調大吼，連記者欲提問問題，都遭他怒斥不要打斷他講話；但讓他自由發揮，他又罵記者不問問題，害他自己要想話題講。訪問過程猶如鬼打牆，還警告記者，不要惹他生氣，讓他抓狂。

現年34歲的郭岱庭甚至與記者「插賭」1,000萬元，強調2020年的立委選舉他一定會當選，並會擔任時代力量黨主席，接著會提案下修總統參選人須年滿40歲的年齡限制，如此2024年他將參加總統大選，並有信心會當選，還跟記者再插賭2億元。

留美碩士　履歷一大串

記者問郭岱庭「平日是否有正職工作？如何維生？」他卻說，現在就是以「為人調解」當工作，至於平常生活就是靠信用卡消費，「只要信用卡公司一個服務瑕疵，或講錯一句話，我就可以不用繳錢。」

郭岱庭直播時總是西裝畢挺，但有時候也會穿拖鞋出現在鏡頭前。（翻攝郭岱庭臉書）

採訪結束後，郭岱庭問記者有沒有類似「通告費」可以拿？「拿給我吃飯也好。」當記者拿出1,000元要給他時，或許因現場人太多，郭竟委婉地拒絕，但事後又傳簡訊向記者借1,000元，說是要當作幫記者祈福用的發財金，還加碼說年底要為記者開一家新的媒體，讓記者到新媒體當負責人。

本刊調查，郭岱庭是文化大學景觀學系畢業，自稱擁有美國碩士學歷，做過十幾份工作，打開履歷洋洋灑灑一大串，曾任新竹貨運理貨PT、1999台北巿民當家熱線勞資會議勞方代表、程曦資訊客戶關係管理、大數據智慧服務專家企業工會理事長、榮富企業管理顧問公司勞資爭議顧問等。

本刊專訪郭岱庭後，他在晚間傳簡訊向記者借1千元，說是要幫記者祈福的發財金。

由於郭岱庭過去曾處理大量勞資關係爭議，因此對法律相當嫻熟，但他慣以大聲咆哮的方式挑戰公權力，只要碰到公務體系的人不順他的意，便會喊出諸如「大過一支！你就做到今天！」「莫名其妙，大聲咆哮（違反）社會秩序維護法（罰）三百塊！我現在給你！」等言語，是勞工局、高鐵、警局等單位的頭痛人物。

自稱訟棍　家人勸收斂

郭岱庭不諱言是「訟棍」，更表示自己比律師有用，甚至有粉絲勸進他挑戰民意代表，他也擁有一百多人的粉絲群組，名為「郭岱庭全國後援會」，更坦言自己的一切作為都是為了選舉。事後記者上臉書查詢，該後援會成員僅37人。

郭岱庭在臉書成立多個後援會，號稱成員眾多，但社團僅37人。（翻攝臉書）

郭岱庭也自爆家人曾勸他收斂點，免得招惹麻煩，他卻驕傲地說，過去曾經用自己的方式幫雙胞胎弟弟成功處理卡債，即便弟弟提醒他要去看醫生，他仍自稱沒有躁鬱症或心理疾病，不過專訪過程的舉止表現卻不像常人。

郭岱庭言行舉止極度猖狂，頗受爭議。

隨著資訊發達，各色各樣的人都可能因特殊言行而爆紅，郭岱庭憑藉著法律知識遊走在紅線邊緣，以衝撞體制為樂，即便司法的規定有其限制，不見得可以制裁他，但社會自有公斷。

醫師看法

具病態人格者　 缺乏同理心

知名精神科醫師直言：「他（郭岱庭）的所有影片看了都感覺不舒服。」就過去的經驗和案例，這種講話大聲、接近咆哮，像在教訓人又自稱正義使者的人，很明顯感覺到他情緒不穩定，卻又自我感覺良好，有嚴重的「自戀人格特質」，把任何事都合理化，也容易對周遭的人產生敵意，甚至有很多觀點跟一般社會常規不同。

精神科醫師指出，這種屬於「情緒不穩定」的人格特質，俗稱「病態人格」，通常這類人為達目的會不擇手段，給人冷酷無情的感受，喜歡衝撞公權力，凡事以自我為中心，缺乏同理心及對別人的尊重。罵警察是奴才卻獲不起訴，這是在縱容他的行為，就好像「一條狗在路邊吠，有人給了牠一塊肉，那狗當然繼續吠。」


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