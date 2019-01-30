新年換新機！高通年末換機指南大公開

▲高通發布年末換機指南 。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

新的一年想換新機卻因選項太多而困擾嗎？高通稍早前透過官方微博帳號發布了「年末換機指南」，並以處理器做為分類，發布了搭載Snapdragon 845處理器及Snapdragon 710兩個版本。一起來看看高通認為那些智慧型手機是值得入手的吧！

Snapdragon 845

1. 小米8 Pro

小米8 Pro有著透明玻璃機身，可從背部清楚看見手機內部的零組件，盡顯科技的精工之美。得益於全新的Kryo 385 CPU、Adreno 630 GPU，小米8在畫質及幀率上均有著顯著提升。

▼小米8 Pro有著透明玻璃機身。（圖／小米台灣提供）

2. 小米MIX 2S

小米手機秉持著「一面科技、一面藝術」的理念，段每一款手機的外觀及配置都會嚴格把關，小米MIX 2S也不例外。它採用獨特的4曲面陶瓷工藝，搭配金屬邊框，造型更加精緻。同時搭載Snapdragon 845晶片，為使用者帶來前所未有的體驗，另外受惠於Spectra 280 ISP，使小米MIX 2S有著不俗的拍照表現。

3. OPPO Find X

搭載Snapdragon 845的OPPO Find X，採用6.42吋曲面全屏螢幕，屏占比達到93.8%。前置鏡頭及後置鏡頭全都藏於機身內，實現了渾然一體的設計，成為科技與藝術完美融合的典範。

擁有精緻外觀的OPPO Find X，性能同樣令人驚艷。得益於高通在AI領域的長期合作，OPPO Find X在Face ID、人臉辨識、AI支付及AI語音功能都能為使用者開啟前所未有的智慧交互體驗。

▼OPPO Find X、vivo NEX 。（圖／記者洪聖壹攝）

4. vivo NEX 旗艦版

這款手機可以說重新演繹了「全屏」，突破性地將前置鏡頭改為升降式，使屏占比達到了91.24%。同時該機款還支援4×4 MIMO技術，上網更快更流暢。搭載掏通AI引擎的Snapdragon 845晶片，該機款更是一台AI智慧旗艦。Snapdragon 845多核AI降購賦予該機款強大的人工智慧處理能力，讓Jovi更強大、更智慧。

5. OnePlus 6

得益於Adreno 630 GPU，該機款圖像性能及效能比可提升高達30%。配合全新Kryo 385 CPU，分分鐘滿足對「快」的極致追求，同時功耗變得更低。它不僅支援4×4 MIMO技術，還支援2×2 Wi-Fi，無論是上網還是打電話都無須擔心。

6. 小米黑鯊

既然是電競手機，用戶的遊戲體驗自然是最重要的。硬體上，黑鯊搭載Snapdragon 845，搭配6GB/8GB內存及128GB/256GB儲存空間，擁有強悍的性能。在全新的硬體架構下，Snapdragon 845在強化效能的同時，還延長了該機款的續航時間，搭配QC3.0快充，從容「上分」無壓力。

7. 堅果R1

由細數錘子（Smartisan）打造的堅果R1可說是配置狂人的大滿足。擁有強勁的性能，1T的超大ROM，同時還支援4K TV-out。得益於高通Adreno 630視覺處理子系統，堅果R1支援DP (DisplayPort) 1.4，透過單一USB Type-C線纜即可輸出4K高清畫面，高畫質大螢幕手機玩遊戲更暢快。

8. 三星 Galaxy S9 / S9+

該機款讓使用者輕鬆拍出電影級別的影片。受惠於高通Spectra 280 ISP，具備豐富色域的Ultra HD Premium拍攝特性，此機款能為使用者帶來及置拍照及超高畫質影像拍攝體驗。

▼值得一提的是，台版S9系列機款並非搭載高通Snapdagon 845晶片，而是三星自家的Exynos 981。（圖／記者李毓康攝）

Snapdragon 710

1. 小米8 SE

此機款搭載高通Snapdragon 710處理器，有著5.88吋全屏螢幕，前置鏡頭2000萬柔光自拍搭配後置1200W+200W AI超感光雙鏡頭，給使用者大片級別的拍攝體驗。

2. OPPO R17 Pro

此機款正面採用6.4吋水滴螢幕，屏占比達到91.5%，配色上，R17系列這次採用漸變配色，靈動了流光蘭及搖曳的霓光紫，盡顯青春與活力。

3. vivo NEX

vivo NEX採用6.59吋OLED螢幕，屏占比達到91.24%，為了成就零邊框全屏，vivo NEX將前置鏡頭改為升降式，這也是vivo的創新之處。

▼vivo NEX將前置鏡頭改為升降式。（圖／取自vivo）

4. vivo Z3

vivo Z3正面採用6.3吋螢幕，屏占比高達90.3%，時尚的星夜黑、極光藍、夢幻粉3款配色，極具個性與朝氣。

5. 魅族16X/X8

這兩款手機均搭載Snapdragon 710處理器，集成Kryo 360 CPU及 Adreno 616 GPU在AI功能、連接及遊戲表現上都有著重大突破。

6. 三星Galaxy A8s

該機款為首款「螢幕內鏡頭」手機，機身延續3D曲面玻璃背板設計，整機厚度僅7.4mm。集成Kryo 360 CPU及Adreno 616 GPU，搭配最高8GB+128GB存儲組合，為使用者帶來極致暢快的遊戲體驗。

▼全球首款全螢幕「打洞」手機三星Galaxy A8s將於2月1日在台上市。（圖／記者邱倢芯攝）