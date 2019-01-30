摩鐵洗澡完想「公主抱」女友糗滑倒！他忍痛床戰...下場超不妙

▲帶女友開房間，男子卻反被告傷害和性侵。（圖／本報資料照／示意圖非當事人）

社會中心／綜合報導

台北一名梁姓男子日前跟女友到汽車旅館開房間，兩人一起到浴室洗澡，享受情趣，沒想到卻不小心滑倒受傷，幸好傷勢不重，兩人仍順勢發生性關係。沒想到之後卻發生爭執，該女怒告良男傷害，還加碼提告兩難趁她受傷，無法防備的狀況下性侵，但檢察官調查後認為事證不足，處分不起訴。

《蘋果日報》報導，這名女子在去年8月到警察局報案，她表示，男友帶她到林森北路的薇閣汽車旅館休息，本應該度過一個浪漫夜晚，但兩人卻發生小口角，她獨自到浴室洗澡，沒想到男友跑進來想洗鴛鴦浴，但她還在氣頭上拒絕，結果兩人不小心就滑倒了，造成她左踝撕裂傷。

該女表示，原本因為有宗教信仰的關係，跟男友早就約定好不能有婚前性行為，誰知道腳受傷之後，男友反而乘人之危，在她受傷無力抗拒的狀況下，應是發生了性關係。她覺得男友先是害她受傷，接著又在違抗她意願的狀況下性侵，憤而提出告訴。

但是，梁男口中講的卻又是另一個故事，他表示，那天與女友去開房間之後，開心在浴室裡面洗鴛鴦浴，他準備「公主抱」將女方抱上床的時候，不小心滑倒跌了一跤，兩個人都受傷了，但之後仍自然發生性行為。完事之後，他也借了醫藥箱處理，之後還去藥局買藥，根本沒有性侵一事。

旅館的一名服務人員作證時提到，當時她送藥箱到房間，但女方拒絕她幫忙包紮，於是男方就接過藥箱，重點是，當時這對情侶狀似親密，互相摟摟抱抱，女方還撒嬌，感情很好的樣子。後來在兩人去買藥的司機也說，男方看起來對女方很好。

檢察官調查後認為，梁男如果故意傷害或性侵，該女為何沒在第一時間向旅館人員求救，反而還一起搭車離開，而且表現出親密的樣子，顯然與常情有違，因此認為事證不足，處分不起訴。