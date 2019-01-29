不爽女兒被社會局安置　母與伯父找5少當街痛毆社工



▲陳婦和男友不滿兒子被社會局安置，竟率眾痛毆社工。（圖／記者趙永博翻攝）



突發中心／新北報導

41歲陳姓婦人因不滿孩子被新北市社會局安置，去年5月與40歲李姓男友率5名少年痛毆廖姓社工，造成廖男牙齒斷裂、鼻子及身體多處擦挫傷。新北地檢署今依妨害公務罪嫌起訴陳婦、李男，被叫來打人的王姓少年則移交少年法庭。



廖姓社工去年5月11日和陳婦及李男相約在蘆洲區集賢大樓相談嚴重兒保案件，不料結束後，家屬竟揪眾痛毆廖男，被叫到現場助拳的其中一名王姓少年出拳痛毆，造成廖男牙齒斷裂、鼻子及身體多處擦挫傷，隱形眼鏡也受損。

社工遭聚眾痛毆時，新北市社會局長張錦麗得知感到非常氣憤，也不捨部屬遭到如此對待，她認為社工只是盡職保護孩童安全，怎知會遭人毆打，立即連繫新北市警察局長胡木源，請求局長幫忙，保護社工的人身安全。

庭訊時，陳婦、李男指稱動手打人的是王姓少年，但王少表示是受唆使才會毆打廖男，另名少女也證稱，前一晚就有聽到陳婦、李男在討論要「教訓」社工的事情。新北地檢署今依妨害公務罪嫌起訴陳婦、李男，傷害、毀損罪部分因和解不起訴。

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