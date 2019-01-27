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東森自然美店東為銷售保健品把關　參訪永信藥廠齊說讚

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▲東森自然美加盟店東參觀永信藥品 。（圖／取自自然美粉絲團）

▲東森自然美加盟店東參訪永信藥品，為推薦給消費者的保健品做親自見證。(圖／取自NB自然美官方粉絲團，下同)

消費中心／綜合報導

東森入主自然美後，除集團總裁王令麟親訪加盟店、親自體驗美容Spa課程，秉持「人證、物證、科學做見證」的原則，50多位東森自然美店東，日前特別前往國內超過60年歷史的永信藥品參觀，實際瞭解雙方未來將合作推出之保健品產製過程，親自見證，為消費者嚴選把關，而看到嚴謹的製程和永信藥品傲人的各項佳績，讓加盟店東齊說讚！也對未來推薦給消費者深具信心。

永信藥品成立超過60年，是國內第一家獲得PIC/S GMP認證的藥廠，除台灣外，在美、日、馬來西亞、越南、印尼、中國昆山也都設有生產據點，產品行銷歐、美、亞三大洲，並獲有許多獨家專利，旗下更設有EYES檢驗實驗室，並通過TFDA認證，確保生產的保健品、保養品與藥品有品質保證。永信藥品與東森購物雙強聯手，將推出全系列為東森購物獨家打造的全新保健食品，東森自然美也將成為主要銷售通路之一。

▲東森自然美加盟店東參觀永信藥品 。（圖／取自自然美粉絲團）

東森自然美加盟店東參觀永信藥品之後，對未來雙方合作推出之保健品深具信心。

來自北中南各區的50多位東森自然美店東和各區技術指導老師，日前即在東森保健事業部執行長游士賢帶領下，與東森購物的購物專家志銘共同前往永信藥廠參觀，深入瞭解這家國內知名的藥品公司，對於永信藥廠耗費鉅資的各項設備、人員的專業度，以及保健品研發製造等流程，留下深刻印象。

東森自然美新北市永和福和店王世瑾老師就說，第一次參訪藥廠，看見永信藥品生產過程的嚴謹，除通過國際各項認証的安心保證，同時鼓勵運動養生，更設立基金會回饋社會，很讓人讚賞，非常開心公司和永信合作，「讓我們無比安心信賴，對未來保健的推動更有信心。」台北市中正博愛店陳玲慧老師也表示，看到層層把關及管理，嗅到未來的發展方向，尤其對於永信副董說的產製理念是「秉持要做給家人吃的」，深感信心。「尤其當場還有試用品，可以回去做體驗，呼應了自然美的精神～人證、物證、科學做見證。」

王令麟親自體驗美容Spa 自然美店東誇讚：看起來像46歲（圖／東森自然美提供）

▲東森集團總裁王令麟（中）於1月11日拜訪東森自然美高雄店，與第一線加盟店東面對面接觸，同時體驗美容Spa，以自身成效做見證。

東森集團2018年入主自然美，總是秉持「自己用過才能推薦給消費者」的總裁王令麟，固定每週親自至北、中、南區各加盟店巡店視察，除傾聽加盟主心聲、為加盟主加油打氣之外，同時也希望貼近消費者，堅持親自體驗產品及課程。以2018年推出後大受好評，效果媲美醫美水光針，但標榜無創口、無痛感、無恢復期的『Dr. NB-1標靶水光課程』來說，除感受到美容師的專業手技之外，全系列產品成分天然，並以醫學標靶治療為概念，直接針對肌膚問題解決，王令麟親自體驗過後，大讚肌膚比之前更緊緻、彈性，膚色變得白皙光滑，輪廓有明顯提升，加盟店主也誇讚他「看起來像46歲！」

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關鍵字：東森自然美,自然美,永信藥品,保健品

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