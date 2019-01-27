體重靠遺傳！研究：瘦子發胖風險天生低　還有「防胖基因」

▲ 許多人立志減肥多年，卻從來沒成功。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

國際中心／綜合報導

為維持身體健康和苗條的體態，許多人每年的新年新希望都是「減肥成功」，也嘗試過千百種方法，還是無法達到心目中的理想身材。但最新研究指出，瘦子DNA中有特定的基因區域使他們保持苗條，與過重有關的基因變異也較少。所以如果你經常吃減肥餐、跑健身房，卻看不見自己想要的成果，很有可能是你的基因造成的。

領導這項研究的英國劍橋大學代謝與醫學教授法魯奇（Sadaf Farooqi）指出，「我們發現有些基因與『瘦』有關。」24日發表於PLOS Genetics期刊上的這項研究中，研究人員將不同的基因變異加起來，得出一個基因風險評分，結果發現，瘦的人風險評分較低，肥胖的人風險評分較高。

▲ 研究顯示，體重輕重與遺傳基因有很大的關係。（圖／取自免費圖庫pixabay）

法魯奇表示，這項研究的動機是幫助那些正在與體重抗戰的人，「人們很容易對自己的體重做出判斷和批評，但科學研究證明，這件事情實際上複雜得多。我們對體重的掌控權遠不如想像中那麽多。」作者寫道，過去一項以雙胞胎做為實驗對象的研究已經證實，在相同環境中長大的2人出現體重差異的原因是基因。法魯奇也指出，「基因在體重上至少發揮40%的作用，比人們意識到的要多得多。」

為研究基因和體重間的關聯，法魯奇的研究團隊約分析14000人的DNA，招募1622名BMI值18或18以下過輕但沒有飲食失調或健康問題的參與者，與1985名BMI值超過40的重度肥胖者、10433名體重適中者進行比較。將100多個不同的基因變異加起來後，研究小組得出一個基因風險評分，發現肥胖族群的評分高於正常體重或過輕者。另一方面，過輕族群的過重基因非常少，因此風險值很低；法魯奇形容，「他們躲過了一顆子彈。」

▲ 專家指出，飲食習慣和定期運動還是很重要。（圖／達志／示意圖）

此外，研究小組還發現與健康瘦身有關的新基因區段。法魯奇對此說明，瘦子不僅因為「沒有肥胖基因」而維持苗條，還擁有「確保他們不會發胖」的基因；因此這項研究的結論是，瘦與肥胖一樣，也是一種遺傳特徵。她最後提到，他們發現了使人保持苗條的基因區域，但目前還無法精確定位，「若能找到阻止人們發胖的基因，也許就能針對他們找到新的減肥方法，幫助那些沒有這項優勢的人。」

倫敦國王學院遺傳流行病學教授斯佩克特（Tim Spector）也說明，一般來說，苗條者可能有較多苗條的親戚，肥胖者的親戚則大多肥胖。且在大多數國家，儘管食物品質惡劣，仍有大約1/3的人保持苗條，部分原因是基因，當然也可能是生活方式的個體差異或腸道微生物所造成。

英國皇家全科醫師學會的莫爾（Steve Mowle）則表示，「這項研究挑戰了許多批評過重者懶惰或缺乏意志力的人，這是好事。但我們也知道，除了遺傳以外，還有許多其他因素影響人們的體重，例如飲食和運動頻率。」他警告，儘管研究指出，苗條者在遺傳上的發胖風險較低，但不健康的生活方式帶來的風險值是一樣高的；不論體重或基因如何，都應該均衡飲食、定期運動、適量飲酒、不抽菸並維持充足睡眠。