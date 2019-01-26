「哪來的警察」邀美女共餐　灌醉載摩鐵遇臨檢　性侵未遂改指侵

▲葉姓男子涉嫌指侵女業務，並駕車衝撞警車，被依妨害性自主、公共危險和妨害公務等罪嫌移送。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台中市一名葉姓男子（39歲），日前結識一名20多歲的女業務，25日向友人借來一輛租賃的跑車，約這名女業務到苗栗三義遊玩，趁女子不注意的時候，疑似在飲料裡下藥迷昏，並以手指性侵，駕車遇警方盤查還衝撞警車逃逸，當晚即被逮，全案依妨害性自主、公共危險和妨害公務等罪嫌移送。

根據警方調查，葉男向友人借來租賃的「大黃蜂」跑車，約了女業務同遊，一路從台中玩到苗栗三義，後載到三義鄉某處餐廳吃午飯，男子一時色欲薰心，頻頻勸酒，還帶她去續攤，直到晚上8點多，她撐不住醉倒，趴睡在餐廳桌上，葉男竟把她強拉上車。途中因開車左右搖晃被警車盯上，警方趁停等紅燈要盤查，葉嫌心虛倒車衝撞後方轎車，再往前撞開停在側邊的警車，接著回轉往市區逃逸。

警方循線追查這輛車，2個小時後總算在三義游泳池旁找到葉男駕駛的跑車，警方向前逮人，而車上女業務見警方到場後，臉上滿是驚恐，立刻向警方求助。

女業務向警方指控，她在車上遭葉男毆打，葉男衝撞警車導致車輛受損，還威脅她要賠償，不然就以肉體償還，她不從還被葉男毆打。女業務哭訴，因為害怕葉男施暴，只好假裝妥協，要求葉男買保險套，想趁隙逃跑，但葉男不從硬來，以手指性侵得逞。

葉嫌被逮後酒測值高達0.84毫克，但堅決否認性侵，只坦承有用手指猥褻，對於女業務指控，警方將進一步調查。