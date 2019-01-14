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瘋電影／為了與你相聚　貝拉400哩的約定

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文／賴賴

▲▼為了與你相聚。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

改編自亞馬遜書店五星熱淚推薦暢銷小說「只想回到你身邊」，故事流暢溫馨，貝拉是條流浪小犬，幸運的被有愛心的主人撿到而有了歸屬，卻因政府法令而無法在當地生活，為了保住貝拉小命只好送往遠方友人暫代照顧，沒想到貝拉隔天逃走，開啟了一條幾百公里的回家旅程，故事另類有創意，不問邏輯的話單就喜歡動物是會喜歡的。

這部電影對有養狗的觀眾會相當熟悉親切，尤其是曾經讓寶貝失而復得，只要小狗遺失24小時以上，當找到時最想問的就是～你跑去哪裡？儘管他想說也開不了口，於是這部填充電影就相當有價值，對於美國養狗人士而言，無疑是一部家庭電影，遺失兩年半才找回，而且還是千里跋涉回家，貝拉實在太強了。

動物都可有人性，所以不論是任何生命，請不要輕易判他死刑。香港片名為貝拉400哩的約定，一句話道出這部電影。

片　　名：為了與你相聚
英文名稱：A Dog's Way Home
類　　型：溫馨/家庭、劇情
上映日期：2019-01-11
片　　長：96分鐘
導　　演：查爾斯馬丁史密斯(Charles Martin Smith)
演　　員：布萊絲達拉斯霍華(Bryce Dallas Howard) 、 喬納霍爾金(Jonah Hauer King) 、 艾希莉賈德(Ashley Judd) 、 亞利珊卓希普(Alexandra Shipp) 、 愛德華詹姆士歐蒙(Edward James Olmos)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：台北双喜電影


劇情大綱

暖心療癒電影《為了與你相遇》原著作者最新暢銷小說，感人新作再度化身為電影！

貝拉，一隻生長於貓窩裡的混種浪浪，從小和貓手足玩耍生活在一起。某天因緣際會之下貝拉遇見了她此生中命定的唯一主人——盧卡斯！她被盧卡斯帶回家一同生活，但拯救浪浪不遺餘力的盧卡斯卻因此惹禍上身，不得已與主人被迫分離的貝拉，被安置於中途之家，終日思念盧卡斯。

即便如此，她仍然一心只想回到心愛主人的身邊，貝拉因此獨自勇敢踏上了一段相距超過600公里的返家之旅。一路上，她遇到了能夠相互照應的「大貓咪」山獅、好心將她從雪地拯救回家照顧的滑雪客，以及自我放逐的流浪漢，歷經過兩年春夏秋冬不絕交替的流浪旅途，在貝拉的心中，她始終都想念盧卡斯的愛，「回家」永遠是她不變的唯一信念。

▲▼為了與你相聚。（圖／imdb）

▲愛護動物有愛心的兩人，也因狗兒結緣。

▲▼為了與你相聚。（圖／imdb）

▲貝拉到醫院幫助憂鬱症患者。


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關鍵字：瘋電影,為了與你相聚,賴賴,布萊絲達拉斯霍華(Bryce Dallas Howard),喬納霍爾金(Jonah Hauer King)

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