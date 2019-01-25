肚子變大像孕婦！　武漢女醫院檢查驚見「3.8kg籃球腫瘤」

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▲ 張女士的腫瘤屬於良性腫瘤。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

大陸中心／綜合報導

湖北省武漢市一名42歲張姓婦女近3年來肚子逐漸變大，但她認為可能是中年發福，並沒有把這件事放在心上。直到她本月11日到醫院檢查時才發現，原來肚子裡暗藏一個3.8公斤、約籃球大小的卵巢腫瘤。所幸最終手術相當成功，院方順利取出完整的腫瘤組織，但也讓她直呼「看到（腫瘤）之後覺得好害怕」。

張姓婦女表示，身體其實一開始並沒有出現異常狀況，月經周期也都正常，只有上樓梯的時候偶爾會喘氣。直到最近幾個月腹部大到連同事都覺得不對勁，她才決定到醫院檢查。

根據武漢仁愛醫院婦科主任黃運桃的說法，當時張姓婦女到醫院看診時，她起初以為張姓婦女是位孕婦，更提出改掛產科的建議，但就在一系列檢查之後，發現病患骨盆腔內有個直徑超過20公分的腫瘤，形狀有如籃球一般。院方見狀立刻幫她安排手術，並於14日上午集結婦科團隊替她切除巨大的卵巢腫瘤。

黃運桃表示，腫瘤的重量達3.8公斤，相當於一名新生兒的體重，而她也對腫瘤的大小感到相當震驚；她提到，若張姓婦女當初沒有來醫院做處置，未來腫瘤可能會壓迫到直腸、膀胱，並面臨大小便出問題等狀況。