養生館加碼做半套　埋伏警「妳那邊刺刺的　是不是沒穿內褲」

▲桃園地院依意圖使女子與他人為猥褻之行為，而容留以營利罪，將阮女判刑6月。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍阮氏女子在桃園市平鎮區經營養生館，卻掛羊頭賣狗肉多次被查獲按摩小姐加價幫客人「做半套」，警員喬裝客人「加碼」消費，按摩小姐先掀開胸罩讓警員觀覽，再以下體磨蹭生殖器，警員問「妳下面那邊怎麼刺刺，是不是沒有穿內褲？」。桃園地院依意圖使女子與他人為猥褻之行為，而容留以營利罪，將阮女判刑6月。

阮女自2017年3月起在平鎮經營「養生館」，但開業短短4個月，就被抓到3次按摩小姐替客人「做半套」。2017年8月1日晚上，江姓警員喬裝男客查訪，阮先是介紹按摩方式，再帶他到2樓包廂吩咐按摩小姐服務。在按摩過程中，按摩小姐詢問是否要加1千元「加碼」，江佯裝同意，按摩小姐即伸出舌頭舐他乳頭，並伸手入內褲上下其手，當按摩女坐在他身上摩擦之際，他還問「妳下面那邊怎麼刺刺，是不是沒有穿內褲？」，對方回「亂講」。江表明警察身分，查獲養生館從事情色按摩。

阮女辯稱，按摩小姐替客人按摩，每次收費1千元，女員工可分600元，但店內沒有提供性服務，辯稱「都是小姐的個人行為」。高等法院認為阮媒介女子與他人猥褻、性交易而牟利，嚴重扭曲社會價值觀，且此前已被抓過3次，駁回她的上訴。