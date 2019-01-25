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信用卡刷不過惱羞！ 2女竟「摔吸管+爬櫃台」　大鬧美食街

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▲▼（圖／翻攝自推特／Texasbarber）

▲兩名女顧客超失控！（圖／翻攝自推特／Texasbarber

國際中心／綜合報導

美國德州一處美食廣場日前發生一起暴力事件，2名女顧客似乎是在結帳時，因為信用卡無法付款，竟然生氣的開始崩潰大罵「why」，隨後又失控的抓起櫃台的吸管箱亂丟，儘管一旁一直有人試圖勸阻，但卻無果；不過櫃台裡的店員也不是省油的燈，遭到攻擊之後立即丟出一個罐子反擊，更在女子野蠻爬上桌面時，揮舞著手中的東西以示驅趕。

根據外媒報導，這起事件發生在一間名為「Charleys Philly Steaks」的牛排店分店，從旁人所錄下影片中可以看到，一名帶著藍色帽子的女子一臉崩潰的，站在走道上大罵櫃台店員，而另一名較高的女子則是走向前去，將放在櫃台上的吸管箱子往地上丟，看起來十分氣憤難耐。

就在這個混亂的場景當中，原本乖乖待在櫃台內的員工似乎因為太過生氣，反擊的從裡頭丟出一個金屬物品，隨後又在女子爬上桌面桌面時，手中揮舞著東西，頗有警告、抗議的意味。

報導中指出，這個影片在社群網路上大量被轉載之後，該間牛排店的經理也出面解釋，當天兩名女性在結帳時使用信用卡付款，但卻因為刷不過，兩人開始崩潰發脾氣，才會出現如此令人不安的情況；執法人員接獲報案到達現場時，兩名女性皆已經離開。

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