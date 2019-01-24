「餐飲佔45％」同業看衰微風南山！新光三越緊繃備戰　廖鎮漢霸氣回應

圖文／鏡週刊

台北信義區百貨大戰火爆開打，位於全台最高樓台北101旁的全新百貨「微風南山」1月10日正式開幕，這也是微風集團董座廖鎮漢繼微風松高、微風信義之後，在信義計畫區插旗的第3個據點，緊追龍頭新光三越少東吳昕陽。微風南山主打餐飲比例高達45％，被業界譽為「最強美食百貨」，廖鎮漢在開幕當天信心滿滿地說：「今年是微風的爆發年，全年10家店（營收）要挑戰300億元大關！」

台北捷運市政府站、台北101／世貿站與象山站間，僅僅0.5平方公里的土地上，已有12間百貨公司林立，再彎進松智路，一棟外觀宛如合掌祈禱般的建物特別引人注目，這是近期媒體曝光度最高的新百貨商場「微風南山」。

廖鎮漢小檔案 出生：1971年

現職：微風集團董事長

學歷：澳洲格理菲斯大學，雙主修企管、日文

家庭：已婚，與妻孫芸芸育有1子1女

不畏強敵 勇闖戰區

1月10日開幕當天，身為東道主的微風集團董事長廖鎮漢，帶著妻子孫芸芸、妹妹廖曉喬開心剪綵，還請來藝人陶喆、楊謹華站台，百貨大門口也早已排滿人潮，廖鎮漢不禁露出笑容，顯然對微風的第10家店非常滿意。

環顧四周，目前已有台北101、統一時代百貨、誠品信義店、ATT 4 FUN、Neo 19、BELLAVITA、4間新光三越和3間微風，還有今年第3季即將開幕的大遠百，和明年的台北天空塔（Taipei Sky Tower），總計15家百貨公司。面對競爭如此激烈的市場，廖鎮漢沒有絲毫畏懼，還為微風南山訂下首年營收70億元的目標，「今年10家店還要挑戰300億元！」

主打餐飲 名店進駐

微風南山前身為台北世貿2館，2012年由南山人壽取得50年地上權，總投資金額超過450億元，預計興建購物商場、辦公空間與公共展覽空間。其中的購物商場由微風集團經營，對於集團成立18年來的第10家店，廖鎮漢有很深的期待，他回憶：「當初拿到這個案子，就決定要把最不一樣的東西搬進這棟大樓。」

身為國內一線百貨最年輕的掌門人，48歲的廖鎮漢一出手果然不同凡響，微風南山引進日本鐵道購物商場品牌atré，直接把日式消費情境氛圍移植台灣，並與智崴集團合作5D飛行劇院，全館約有200間專櫃，包括文青們引頸期盼的藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）禮品店、美國設計師精品品牌王大仁（Alexander Wang）、LVMH集團旗下高級酒吧CÉ LA VI，以及股神巴菲特最愛的牛排Smith & Wollensky，整體餐飲占比高達45％。

走進地下一樓，微風南山還開設亞洲最大超市，占地約2,222坪，廖鎮漢得意地說：「消費者可以現場買、現場煮、現場吃，不會煮，有廚師操刀，甚至還有品酒師提供建議，告訴你配什麼紅白酒最好。」

微風南山除了進駐品牌讓人驚豔，廖鎮漢的妹妹、微風集團策略長廖曉喬，也將自己對藝術的喜好與商場精準結合，6樓可見瑞士藝術家Thierry Feuz創作的「Breeze（微風）」畫作，一樓則能欣賞花藝美學大師凌宗湧，以自然、日常、美學為主題，設計出名為「花饗」的空中花海藝術作品。廖曉喬自信地說：「在這裡，任何角度都可以拍到漂亮的照片！」

微風南山展店氣勢銳不可當，但餐飲比例高達45％，是同業的2倍，卻不被看好，業界人士私下耳語：「商品結構怪怪的。」「美食固然可以吸客，但餐飲毛利低，成長空間有限。」尤其台灣消費者喜新厭舊，餐飲名店的蜜月期已從一年、半年一路縮減至3個月。

積極拓展 緊追龍頭

然而，超過40％的餐飲在廖鎮漢眼中卻是「黃金比例」，他說以前消費者是購物後順便吃吃喝喝，現在則是先吃再逛，「信義計畫區周遭人潮不是問題，就看你端出什麼牛肉，來打動消費者的心。」

父親廖偉志過世後，廖鎮漢展現挑戰市場老大哥新光三越的企圖，重軍部署殺進一級戰區台北信義商圈，2014、2015年微風松高與微風信義2大百貨先後開幕，如今又插旗第3間店，3館總面積共3.2萬坪，僅次於新光三越的4.5萬坪，一躍成為信義商圈第2大百貨經營者。

本刊調查，眼見廖鎮漢來勢洶洶，已讓新光三越執行副總吳昕陽繃緊神經，全力調整櫃位及商品結構備戰，他表示：「信義商圈已成形，對我們（新光三越）來說，更重要的是如何讓自己更好，提供民眾更好的服務。」

雖然吳昕陽對外宣稱，新光三越將專注自我提升，但近半年來卻是動作不斷。例如A9館近期進行樓層改裝，全館新餐廳多達20家，多家餐酒館也延長營業時間至凌晨12點以後，成功塑造信義區的「深夜食堂」形象。

搶占市場 各出奇招

另外，吳昕陽在A11館4樓打造了全台唯一百貨天台籃球場「信義運動場」吸引運動玩家；為打造「男人購物空間」，吳昕陽還準備調整商品結構，要將A9館打造成全台首家男士商品比例最高的百貨公司，這一連串的改裝動作，似乎都是為了防堵微風坐大。

1971年出生的廖鎮漢，總讓外界跌破眼鏡，過去他成功把微風帶進台北車站、信義計畫區；微風集團創辦人廖偉志2015年因肺腺癌過世，廖鎮漢一度無法接受父親不在的事實，直到廖偉志告別式過後一個半月，他才恢復正常上班，歷經喪父之痛更激起他的鬥志，廖鎮漢與妹妹廖曉喬、太太孫芸芸齊心，目前微風每年可創造出200多億元的營業額。

這回微風南山再殺入百貨一級戰區，廖鎮漢依舊不在意外界批評，他伸手細數：「18年前微風在東區設立第一個據點，12年前再往台北車站發展，5年前微風又在信義區插旗，每每大家都說是不可能的任務，但後來都發生奇蹟。微風南山集合了18年的養分與經驗，相信未來可以越磨越精采。」



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