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交通大學產學參訪藝群皮膚科診所　發展台灣雷射光電產業

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▲交通大學影像與生醫光電研究所林伯昰教授，與晶元光電公司兩位研發處長，拜訪中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，參觀藝群皮膚科診所多種先進雷射光電設備。（圖／記者林悅翻攝）

▲交通大學影像與生醫光電研究所林伯昰教授，與晶元光電公司兩位研發處長，拜訪中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，參觀藝群皮膚科診所多種先進雷射光電設備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通大學影像與生醫光電研究所林伯昰教授與晶元光電公司兩位研發處長，拜訪中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，參觀藝群皮膚科診所多種雷射光電設備，意欲由醫師端與消費者端，發展台灣雷射光電產業。

王正坤醫師指出，台灣醫院診所使用雷射光電儀器，進行醫學美容治療，雷射儀器每台耗資數百萬元到千萬元不等，整個台灣的雷射光電市場都是歐美與韓國的天下，台灣沒有本土廠商從事高端醫療雷射的製造，因此這些龐大的儀器營業額，都被歐美與韓國廠商賺走。

交通大學林伯昰教授，想要結合台灣產官學的力量，發展台灣雷射光電產業，林伯昰教授帶領產業界晶元光電公司，1月23日拜訪台灣雷射專家王正坤醫師，由王正坤醫師在藝群皮膚科診所，示範幾十台不同功能與原理的雷射，並且詢問王醫師對於雷射光電產業的建議，也調查消費者對於雷射光電儀器的接受程度與使用者行為。

▲交通大學影像與生醫光電研究所林伯昰教授，與晶元光電公司兩位研發處長，拜訪中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，參觀藝群皮膚科診所多種先進雷射光電設備。（圖／記者林悅翻攝）

王正坤醫師現任藝群醫學美容集團總裁、國際醫療衛生促進協會監事長與藝群皮膚科診所院長，曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長與衛福部美容醫學教育訓練委員。王正坤醫師表示，台灣醫師的雷射醫療技術高超，但都必須購買外國雷射儀器，因為台灣廠商不會製造高端雷射。雷射光電儀器，從使用者區分，可以分為醫師使用，與簡單患者家居行使用兩種。

對於疾病治療功能分類，大略分為黑斑治療雷射、血管雷射、除毛雷射、磨皮雷射、青春痘治療光電儀器與理療光電儀器等。依照雷射結構分類，又可以分為氣態雷射、液態雷射、固態雷射。依照光源特質分類，又可以分為單一波長的雷射，與多波長連續型光譜的脈衝光。高能量雷射屬於高端產業，台灣雷射產業發展較晚，實屬可惜。

▲交通大學影像與生醫光電研究所林伯昰教授，與晶元光電公司兩位研發處長，拜訪中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，參觀藝群皮膚科診所多種先進雷射光電設備。（圖／記者林悅翻攝）

林伯昰教授也請教王正坤醫師，消費者對於雷射光電有何期待與使用行為。王正坤醫師表示，病人需要馬上治好疾病或改善美容問題，必須選擇高能量雷射，並且預防雷射灼傷的副作用。有些消費者只是需要讓皮膚慢慢變美，而非治療，可以發展居家型的低能量光電儀器，讓消費者購買回家自行使用，不同顏色的LED光源有不同功效，藍光可以治療青春痘，紅光可以理療，黃光可以除皺。

交大林伯昰教授表示，交大光電實驗室有能力開發各種檢測皮膚的儀器，結合廠商生產的理療光源儀器居家使用，初期以生產低能量與低價格理療光電儀器為主，然後逐漸發展高端的高能量雷射，來帶動產業發展，發展台灣雷射光電產業。

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關鍵字：交通大學,參訪,藝群,皮膚科診所,雷射光電

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