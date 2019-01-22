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3歲童「雙頰瘀挫傷」哭：不要再找W老師　母控無照狠師騙：被同學圍毆

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▲▼新北幼稚園傳出毆打小孩事件，小孩母親心痛PO文。（圖／翻攝自臉書）

▲兒子遭幼稚園老師捏臉，小孩母親心痛PO文。（圖／翻攝自臉書）

突發中心／新北報導

一名網友在臉書氣憤得發文表示，兒子在幼稚園因為玩喇叭鎖跌倒，就被老師捏臉，力道大到不僅讓他的雙頰瘀青，就連過了三天後臉頰也依舊腫脹。更誇張的是，老師起先還欺騙家長說，兒子是遭到3個小朋友圍毆。直到監視器畫面曝光後，這名狠師才坦承是她捏的。

根據這名媽媽的爆料表示，兒子從中和的幼兒園回家後，臉頰不僅紅腫瘀青，就連嘴巴裡也有傷口，而老師當時還騙她說，她兒子因為拿書打同學，才被另外3個小朋友圍毆，還告訴她要讓孩子從中學到教訓，而女網友表示，當時她還擔心其他3名小朋友的傷勢，而老師當時也回她說：其他小朋友只有輕微小擦傷。

女網友事後越想越不對勁，調閱監視器畫面後竟發現，根本沒有小朋友們打架，原來兒子臉上的傷痕是被老師捏的，而她也氣憤地PO出驗傷單表示，「妳到底捏得有多大力，把我兒子捏到第三天臉還是腫的？」此外，這名狼師不僅暴力捏了男童的臉，事後竟還說謊，更離譜的是，該名老師竟還被爆出沒有幼教執照，讓女網友相當難以接受。

此外，此外，幼兒園廖姓小姐指出，調閱監視器畫面並沒有拍到老師毆打小孩，而小朋友也是跟家長說是在教室門口跌倒，前一天家長跟董事要求賠償400萬元，協商未果，結果家長就在21日PO文，且被控的老師也有到家中下跪、哭、道歉解釋原因，承認是疏失讓小朋友跌倒。

對此，新北市教育局則表示，18日接獲通報後，已經於隔日立即派人前往調查。此外，經初步了解，該幼兒園用沒有教保人員資格，會對負責人及當事人最高裁罰3萬元。另外，經比對家長提供的照片及園方説法並現場還原，推測有可能是學童在玩門把，老師欲制止，而捏了學生臉頰導致瘀青。

教育局也表示，如果教師確有不當管教事實，將依兒童及少年福利與權益保障法，移請社會局裁處，同時最高裁罰30萬元並通報教育部不適任教師系統。

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關鍵字：狼師,幼童,幼兒園

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