我駐日副代表突換人！外交部官員私下爆：謝長廷溝通管道不順暢

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者季相儒攝，資料照）

政治中心／綜合報導

九合一大選之後，我政府與日本關係產生些微變化，駐日人事也異動，駐日副代表郭仲熙突被撤換，改由駐史瓦帝尼公使蔡明耀接任；另外，台北駐日經濟文化代表處橫濱分處長陳桎宏也屆齡退休，該職位由台日關係協會祕書長張淑玲接任，但由於駐大阪辦事處前處長蘇啓誠輕生引起輿論，因此有消息指，張淑玲並不會立即上任。

根據《聯合報》報導，即將接任駐日副代表的蔡明耀曾擔任台日關係協會祕書長，曾派駐東京，對日本外交事務相當嫻熟，然而過去駐外任期輪調以3年或6年為單位，2015年1月到任的郭仲熙任職4年突輪調，不符合外交官輪調慣例。不過外交部發言人李憲章表示，駐外人員輪調以本部3年、駐外機構5至6年為原則，但也可因業務需求提前調部或延長任期，「屬正常職務輪調。」

報導指出，外交部官員私下證實，蔡明耀的人事令已於18日發布，張淑玲則為內定台北駐日經濟文化代表處橫濱分處長。由於日本認為，蔡英文政府一直沒有順暢的溝通管道，台日政策多以國安高層負責，但駐日代表謝長廷專注於地方城市交流和經貿文化，與蔡英文政府的期待有落差，也因政治輩分高致失衡，讓國安高層無能為力；此外，郭仲熙也性格保守，不像蔡明耀任事積極，因此「提前卸任」。

政治大學國際關係研究中心教授蔡增家認為，蔡明耀退休後派駐史瓦帝尼特任公使，從未擔任過駐日副代表，一直是蔡明耀的遺憾；而蔡明耀與外交部長吳釗燮關係密切，加上他畢業於東方語文學系，外交資歷也深，擔任過許多駐日職位，因此出任副代表名正言順。