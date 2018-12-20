　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

砍掉iPhone SE、提高產品售價　盤點今年對蘋果最失望的11件事

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone。（示意圖／CFP）

▲蘋果幾乎提高了所有產品的售價。（示意圖／CFP）

科技中心／綜合報導

蘋果是目前全球最大、最有價值且最受歡迎的科技公司之一，但儘管如此，蘋果今年推出的新產品大多未能達到外界的預期，Business Insider盤點今年對蘋果最失望的11件事，以及那些對蘋果感到失望的時刻。

1. 蘋果幾乎提高了所有產品的售價

與2017年相比，蘋果那些受歡迎的產品售價都提高了，最便宜的新款iPhone售價比去年增加50美元、最便宜的新款Apple Watch售價比去年增加了70美元。iPad Pro的起始價格增加了150美元、MacBook Air的起始價格增加了200美元，連睽違4年終於推出新版的Mac Mini售價都提高了300美元。

雖然以上產品都有或大或小的硬體更新，但Business Insider認為，這些產品漲價的幅度並不合理。

2. 蘋果取消了螢幕最小、最便宜的iPhone SE

2017年時，消費者可以買到的最便宜的iPhone是350美元的iPhone SE，而蘋果今年將該機款自其產品陣容中刪除。現在你可以買到最便宜的iPhone是iPhone 7，而該機款起始價為449美元。

iPhone 7確實是一款好用的手機，但令人遺憾的是，蘋果不再生產像iPhone SE一樣的小螢幕手機了。

►Phone成為奢侈品　外媒指蘋果最大的錯誤就是放棄iPhone SE

3. 蘋果推出了HomePod，但它與Google、亞馬遜的智慧音箱相比遜多了

蘋果的HomePod擁有令人驚艷的高音質表現及精緻的外型設計，但它並沒有大家想像的那麼智慧。HomePod在回答問題方面的表現不如其他智慧音箱來得流利，另外HomePod也不適用於Android手機，而除了Apple Music之外，它與其他音樂串流媒體不相容，它也不能夠連接到任何設備上頭。

值得一提的是，一台HomePod要價350美元，而其競爭對手都比它便宜得多。

▲終於要來了！蘋果首款智慧喇叭HomePod通過美國FCC認證。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果首款智慧音箱HomePod被批不夠智慧。（圖／ETtoday示意圖）

4. 蘋果9月份的發布會是近期最令人失望的一場

蘋果在今年9月的發布會中發表了3款全新的iPhone及一款全新的Apple Watch，但沒有任何驚喜，這與以往的蘋果一點都不一樣。

事實上，蘋果新品的規格、功能及名稱在發表會開始前幾周就被洩露了，彭博早在發布會前就準確地報導iPhone的名稱，而科技網站9to5Mac也在這之前就刊出了蘋果新款iPhone及Apple Watch的宣傳照片。

如果說這場發布會有任何驚喜，對粉絲來說也是個壞消息，蘋果停止生產兩款粉絲最喜歡的iPhone，包括iPhone 6S及iPhone SE，且該發布會也並未提及關於AirPower的任何消息。

5. 新iPhone的名稱很糟糕

蘋果在2017年推出了iPhone X，用以紀念蘋果10周年。外界原先預期蘋果將在今年將命名恢復慣例，而事實正好相反，蘋果將新款iPhone命名為iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR。Business Insider認為，將兩個字母放在一起，但要求消費者將其中一個字母唸為羅馬數字，實在是很沒意義。

去年推出iPhone X時，以「X」命名真的很酷，令人感覺很特別，但如果蘋果想保留iPhone X的特殊地位，新款手機就應該命名為iPhone 10S、10R。

6. iPhone XS幾乎不是去年iPhone X的升級版

傳統上，蘋果每兩年會重新設計一次iPhone，在這兩年間，蘋果通常會以「S」作為與前一代小升級的象徵，通常會配備更快的處理器或少數更突出的功能，使其與上一代有所區別。

今年蘋果的iPhone XS的確有著比iPhone X更好的規格及相機，但沒有什麼特別的功能能將其與iPhone X區隔開來，而它的起始價999美元則保持不變，這是一支幾乎沒什麼新意的升級。

7. 新設計的iPad Pro仍受到令人沮喪的限制

新款的iPad Pro是一款華麗的平板電腦，也可以是一台功能強大的電腦，但是儘管蘋果為其首次添加了USB Type-C連接埠，但蘋果卻不允許iPad Pro連接到外部存儲存設備。

蘋果堅持認為iPad Pro是一台工作電腦，但如果使用者想實際使用iPad Pro工作，將會感到十分彆腳，因為蘋果不允許讓iPad Pro連接任何觸控板或滑鼠。這意味著使用者須不斷抬起手滑動、點擊螢幕，這實在不會是一個很棒的體驗。雖然iPad Pro的確有很多適合小眾的案例，但iOS和Apple自身的奇怪限制使其無法真正成為筆記型電腦的替代品。

▲▼Apple發表會推出Mac、iPad Pro相關4大產品。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iOS和Apple自身的奇怪限制使iPad Pro無法真正成為筆記型電腦的替代品。（圖／記者邱倢芯攝）

8. 蘋果黑色星期五時推出的活動令人失望

蘋果11時大肆宣傳黑色星期五為時四天的購物活動，該活動內容基本上是在消費者購買部分產品時額外贈送禮品卡，但事實上，消費者更希望蘋果能將新產品打折。

禮品卡聽起來很不錯，但這些禮品卡只適用於舊產品，如蘋果的50美元折價券，僅可於購買iPhone 7及iPhone 8系列機款時使用，而購買新版iPad Pro時也無法獲得能用於購買iPad的禮品卡。

9. 蘋果新版MacBook Air沒有出現許多人所希望的那樣全面地重新設計

經過多年，蘋果終於在2018年推出新版MacBook Air了。筆電本身很棒，但其外觀幾乎沒什麼不同，而其售價則較舊款高出200美元。其最大的不同在於，換了新的Retina螢幕，並被黑色的邊框包圍而非過去的鋁邊框。

10. iOS 12與iOS 11沒什麼不同

蘋果每年會在差不多的時間發布新的iPhone，但對部分果粉來說最期待的還是在推出新iPhone之前的免費軟體更新，而今年的iOS 12與iOS 11幾乎沒什麼不同。

iOS 12最大的變化就是多條新消息會以卡片堆疊的形式展示，及幾乎很少人使用的Siri ShortCuts、螢幕使用時間及App使用限制功能。雖然這些更新功能很出色，但對部分使用者來說一點用都沒有。

▲蘋果iOS 12今更新！實測iPhone X、8、7 Plus與iPad安裝後效能提升 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲今年的iOS 12與iOS 11幾乎沒什麼不同。（圖／ETtoday示意圖）

11. Siri依然很糟糕

當Siri於2011年隨著iPhone 4S推出時，蘋果為此大放異彩，但7年過去，Siri幾乎沒什麼成長，而後起之秀的Google及亞馬遜則做出了更好、更準確的語音助理，它們被連接到更多設備並提供更多服務。

自iOS 11更新後，Siri變得比過去更加自然，但今年的iOS 12仍然未取得任何重大進展，現在的Siri光是理解你要它做什麼都有點困難。如果蘋果希望改進Siri，它需要好好地重新理解與音助理，讓它更準確及快速地執行命令，並以更客製化的方式主動幫助使用者，目前的Siri在語音助理中仍相當落後。

ET快訊
謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」
不當中東警察　川普：讓別人去戰鬥

關鍵字：蘋果,iPhone,iPad Pro,HomePod,Apple Watch

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

主打優異散熱　ROG Strix Radeon™ RX590電競顯示卡上市

百位人氣主播接力街頭獻唱　17公布直播主人數成長近20倍

砍掉iPhone SE、提高產品售價　盤點今年對蘋果最失望的11件事

LINE Pay盜刷引發安全疑慮　LINE官方聲明釐清

iPad Pro 2018鋁合金機身出現彎曲　外媒：正常、不是瑕疵

了解今年的搜尋趨勢嗎？快來挑戰Google年度遊戲

影／iPhone XI渲染圖搶先曝光　取消瀏海螢幕、前後五顆鏡頭

MacBook Air 2018開箱　5大理由告訴你該換電腦了

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】歡樂女神Lala初乍到被下猛藥 老蕭問行程威脅會錄到早上

春風以為要合照「都已經放下筷子」　 粉絲轉頭邀「女員工」糗了！

主打優異散熱　ROG Strix Radeon™ RX590電競顯示卡上市

百位人氣主播接力街頭獻唱　17公布直播主人數成長近20倍

砍掉iPhone SE、提高產品售價　盤點今年對蘋果最失望的11件事

LINE Pay盜刷引發安全疑慮　LINE官方聲明釐清

iPad Pro 2018鋁合金機身出現彎曲　外媒：正常、不是瑕疵

了解今年的搜尋趨勢嗎？快來挑戰Google年度遊戲

影／iPhone XI渲染圖搶先曝光　取消瀏海螢幕、前後五顆鏡頭

MacBook Air 2018開箱　5大理由告訴你該換電腦了

生完小孩後再也沒跟老公愛愛過？ 4關鍵讓妳恢復濃濃性慾

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月居冠

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完曼聯歸隊

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

帶團壓力大吸毒放鬆？　遭眼尖警查獲送辦

健保中醫輔助癌症治療　有效緩解術後不適

陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！

防蚊宣導創意無限　台南繪畫比賽頒獎

匪搶刮刮樂「腳滑」屁股開花 老闆冷眼看超淡定網友笑翻

3C家電熱門新聞

iPhone XI曝光　取消..

盤點今年對蘋果最失望的11件事

17公布直播主人數成長近20倍

ROG Strix Radeo..

外媒盤點7款最佳HTC手機

LINE官方聲明釐清LINE ..

MacBook Air 201..

iPad Pro 2018鋁合..

想在YouTube搜到A片？請..

「小愛同學」有台灣版了！

台灣現在就可換890元蘋果電池..

AirPods 2 2018年..

6個聚會必玩App讓你超嗨翻全..

了解今年的搜尋趨勢嗎？快來挑戰..

更多熱門

相關新聞

蘋果印度市場慘敗　iPhone市佔僅剩1％

全球智慧型手機銷售正逐漸趨緩，美國蘋果公司等智慧型手機廠商寄望印度市場可以實現銷售增長，但蘋果在印度的市佔卻節節敗退，收入遠低於預期。

iPad Pro 2018鋁合金機身出現彎曲

iPhone XI曝光　取消瀏海螢幕、前後五顆鏡頭

iPhone產線移動！童子賢：和碩布局印尼

陸手機產業發展 見證改革開放40年

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

吃完海鮮腹劇痛　驚見活蟲咬胃壁

咘咘愛薄紗公主風　BO妞皺眉冷看姊

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

《窒息》骨肉噴濺　影評嚇吐：天殺的

朴寶劍親下去了！　低頭3次深吻宋慧喬

哪支筆最吸引你？一張圖曝隱藏個性

單人露營車　1人輕鬆山林微旅行

林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面