砍掉iPhone SE、提高產品售價　盤點今年對蘋果最失望的11件事

▲蘋果幾乎提高了所有產品的售價。（示意圖／CFP）

科技中心／綜合報導

蘋果是目前全球最大、最有價值且最受歡迎的科技公司之一，但儘管如此，蘋果今年推出的新產品大多未能達到外界的預期，Business Insider盤點今年對蘋果最失望的11件事，以及那些對蘋果感到失望的時刻。

1. 蘋果幾乎提高了所有產品的售價

與2017年相比，蘋果那些受歡迎的產品售價都提高了，最便宜的新款iPhone售價比去年增加50美元、最便宜的新款Apple Watch售價比去年增加了70美元。iPad Pro的起始價格增加了150美元、MacBook Air的起始價格增加了200美元，連睽違4年終於推出新版的Mac Mini售價都提高了300美元。

雖然以上產品都有或大或小的硬體更新，但Business Insider認為，這些產品漲價的幅度並不合理。

2. 蘋果取消了螢幕最小、最便宜的iPhone SE

2017年時，消費者可以買到的最便宜的iPhone是350美元的iPhone SE，而蘋果今年將該機款自其產品陣容中刪除。現在你可以買到最便宜的iPhone是iPhone 7，而該機款起始價為449美元。

iPhone 7確實是一款好用的手機，但令人遺憾的是，蘋果不再生產像iPhone SE一樣的小螢幕手機了。

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3. 蘋果推出了HomePod，但它與Google、亞馬遜的智慧音箱相比遜多了

蘋果的HomePod擁有令人驚艷的高音質表現及精緻的外型設計，但它並沒有大家想像的那麼智慧。HomePod在回答問題方面的表現不如其他智慧音箱來得流利，另外HomePod也不適用於Android手機，而除了Apple Music之外，它與其他音樂串流媒體不相容，它也不能夠連接到任何設備上頭。

值得一提的是，一台HomePod要價350美元，而其競爭對手都比它便宜得多。

▲蘋果首款智慧音箱HomePod被批不夠智慧。（圖／ETtoday示意圖）

4. 蘋果9月份的發布會是近期最令人失望的一場

蘋果在今年9月的發布會中發表了3款全新的iPhone及一款全新的Apple Watch，但沒有任何驚喜，這與以往的蘋果一點都不一樣。

事實上，蘋果新品的規格、功能及名稱在發表會開始前幾周就被洩露了，彭博早在發布會前就準確地報導iPhone的名稱，而科技網站9to5Mac也在這之前就刊出了蘋果新款iPhone及Apple Watch的宣傳照片。

如果說這場發布會有任何驚喜，對粉絲來說也是個壞消息，蘋果停止生產兩款粉絲最喜歡的iPhone，包括iPhone 6S及iPhone SE，且該發布會也並未提及關於AirPower的任何消息。

5. 新iPhone的名稱很糟糕

蘋果在2017年推出了iPhone X，用以紀念蘋果10周年。外界原先預期蘋果將在今年將命名恢復慣例，而事實正好相反，蘋果將新款iPhone命名為iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR。Business Insider認為，將兩個字母放在一起，但要求消費者將其中一個字母唸為羅馬數字，實在是很沒意義。

去年推出iPhone X時，以「X」命名真的很酷，令人感覺很特別，但如果蘋果想保留iPhone X的特殊地位，新款手機就應該命名為iPhone 10S、10R。

6. iPhone XS幾乎不是去年iPhone X的升級版

傳統上，蘋果每兩年會重新設計一次iPhone，在這兩年間，蘋果通常會以「S」作為與前一代小升級的象徵，通常會配備更快的處理器或少數更突出的功能，使其與上一代有所區別。

今年蘋果的iPhone XS的確有著比iPhone X更好的規格及相機，但沒有什麼特別的功能能將其與iPhone X區隔開來，而它的起始價999美元則保持不變，這是一支幾乎沒什麼新意的升級。

7. 新設計的iPad Pro仍受到令人沮喪的限制

新款的iPad Pro是一款華麗的平板電腦，也可以是一台功能強大的電腦，但是儘管蘋果為其首次添加了USB Type-C連接埠，但蘋果卻不允許iPad Pro連接到外部存儲存設備。

蘋果堅持認為iPad Pro是一台工作電腦，但如果使用者想實際使用iPad Pro工作，將會感到十分彆腳，因為蘋果不允許讓iPad Pro連接任何觸控板或滑鼠。這意味著使用者須不斷抬起手滑動、點擊螢幕，這實在不會是一個很棒的體驗。雖然iPad Pro的確有很多適合小眾的案例，但iOS和Apple自身的奇怪限制使其無法真正成為筆記型電腦的替代品。

▲iOS和Apple自身的奇怪限制使iPad Pro無法真正成為筆記型電腦的替代品。（圖／記者邱倢芯攝）

8. 蘋果黑色星期五時推出的活動令人失望

蘋果11時大肆宣傳黑色星期五為時四天的購物活動，該活動內容基本上是在消費者購買部分產品時額外贈送禮品卡，但事實上，消費者更希望蘋果能將新產品打折。

禮品卡聽起來很不錯，但這些禮品卡只適用於舊產品，如蘋果的50美元折價券，僅可於購買iPhone 7及iPhone 8系列機款時使用，而購買新版iPad Pro時也無法獲得能用於購買iPad的禮品卡。

9. 蘋果新版MacBook Air沒有出現許多人所希望的那樣全面地重新設計

經過多年，蘋果終於在2018年推出新版MacBook Air了。筆電本身很棒，但其外觀幾乎沒什麼不同，而其售價則較舊款高出200美元。其最大的不同在於，換了新的Retina螢幕，並被黑色的邊框包圍而非過去的鋁邊框。

10. iOS 12與iOS 11沒什麼不同

蘋果每年會在差不多的時間發布新的iPhone，但對部分果粉來說最期待的還是在推出新iPhone之前的免費軟體更新，而今年的iOS 12與iOS 11幾乎沒什麼不同。

iOS 12最大的變化就是多條新消息會以卡片堆疊的形式展示，及幾乎很少人使用的Siri ShortCuts、螢幕使用時間及App使用限制功能。雖然這些更新功能很出色，但對部分使用者來說一點用都沒有。

▲今年的iOS 12與iOS 11幾乎沒什麼不同。（圖／ETtoday示意圖）

11. Siri依然很糟糕

當Siri於2011年隨著iPhone 4S推出時，蘋果為此大放異彩，但7年過去，Siri幾乎沒什麼成長，而後起之秀的Google及亞馬遜則做出了更好、更準確的語音助理，它們被連接到更多設備並提供更多服務。

自iOS 11更新後，Siri變得比過去更加自然，但今年的iOS 12仍然未取得任何重大進展，現在的Siri光是理解你要它做什麼都有點困難。如果蘋果希望改進Siri，它需要好好地重新理解與音助理，讓它更準確及快速地執行命令，並以更客製化的方式主動幫助使用者，目前的Siri在語音助理中仍相當落後。