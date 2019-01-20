高嘉瑜發春聯　FBI帥哥鄧佳華要自拍遭回「要拍幾百張？」

▲高嘉瑜突擊發春聯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書，下同）

政治中心／綜合報導

「港湖女神」高嘉瑜日前推出「眼球運動」春聯造成瘋搶，18日他在湖光市場發春聯，吸引民眾爭相索取，20日高嘉瑜突擊內湖737市場發春聯、紅包，「FBI帥哥」鄧佳華也前來朝聖。

高嘉瑜二度出擊發春聯並在臉書開直播，許多民眾看到直播通知後，立刻奔到現場搶看高嘉瑜一面，順便拿春聯討討喜氣，高嘉瑜沿途掃街向攤販拜年，祝福新年快樂，大家的回應也非常熱情。

直播中還出現一位人物，就是「FBI帥哥」鄧佳華，他要求合照高嘉瑜親切的配合，之後還要高嘉瑜掌鏡自拍，惹得她開玩笑說「要拍幾百張呀？」但還是親自掌鏡和鄧佳華合影。

除了發紅包跟春聯之外，民眾要求簽名、合照，高嘉瑜都來者不拒，街上沒有平坦的地方能夠簽名，直接在一台摩托車的坐墊上簽，民眾看到後都簇擁聚集在一起，現場宛如一場小型簽名會。

▲高嘉瑜在摩托車簽名。

高嘉瑜上個月公布「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」的春聯讓網友暴動，短短3小時就送出8000份，讓高嘉瑜坦言同仁都嚇到吃手手，並說目前已經沒辦法再追加提供寄送，但仍開放部分自取，她也會在服務處發送，另外上傳電子檔，讓想要收藏的民眾下載。

▲高嘉瑜在摩托車簽名。



