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人民日報：「兩岸三通」基礎是九二共識！心通則百通

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▲青島：首條台灣大三通海運直航貨輪“中外運基隆”輪。（圖／視覺中國）

▲青島首條台灣大三通海運直航貨輪「中外運基隆」輪。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

兩岸三通至今已滿10周年，《人民日報》20日撰文指出，兩岸如今能夠如此方便交流的原因，就是當年江丙坤和陳雲林分別代表海基會及海協會在九二共識基礎下共同協商出來的，其主要原因在於「心通則百通」。文中評論民進黨因「不近民心、不承認九二共識而破壞兩岸關係」。

▲▼江丙坤任內與陳雲林共進行八次會面。（圖／陸委會提供）

▲江丙坤任內與陳雲林共進行八次會面。（圖／陸委會提供）

文章指出，2008年是兩岸關係出現歷史性轉折的一年，已故海基會前董事長江丙坤與海協會前會長陳雲林在台北簽署相關協議，並在同年12月15日開啟兩岸空運直航、通商、通郵的「三通」，促進了兩岸人流、物流及資金流動，也讓不少兩岸城市形成「一日生活圈」，因此，不僅讓兩岸民眾往來更加方便，兩岸貿易也為台灣民眾不斷受益。

國民黨全代會-江丙坤（圖／記者黃克翔攝）

▲已故海基會前董事長江丙坤。（圖／記者黃克翔攝）

對於九二共識的曲折之路，評論指出，自從民進黨於2016年上台後，就因為單方面不承認九二共識，因而破壞兩岸和平發展的政治基礎，阻撓兩岸經濟合作的進程，更讓台灣民眾的利益福祉受到損害。文章也提到高雄市長韓國瑜在2018年九合一選舉的「貨出得去、人進得來」口號，認為這句話打動許多台灣人的心，「這句話道出的不正是人們『不通則痛』的切身感受嗎？」

▲前海協會長陳雲林。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲前海協會長陳雲林。（圖／記者蔡浩祥攝）

文末表示，10年前雙方以九二共識打開的「三通」大門，如今也唯有民進黨當局回到共同的政治基礎上來，把兩岸三通的門開得更大一些，才能改善兩岸關係，「兩岸還有許多路要走」。

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關鍵字：兩岸三通,九二共識,江丙坤,陳雲林,海基會,海協會

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