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公務員解悶？聯邦政府關門1個月　「Pornhub流量激增」下午高峰

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▲▼美國,聯邦政府,關閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦政府多個部門持續關閉中。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦政府停擺進入第5周，被迫放假的員工該如何打發空閒時間？知名色情影片分享網站Pornhub提供了一個可能的答案，根據該平台17日所發布的統計數據，自從部分政府關門後，網站的一周流量增加了5.94％，其中華盛頓特區的平均流量又更增高。

聯邦政府去年12月22日開始關閉，新聞部落格mashable指出，Pornhub近期數據顯示，關門後的第3周平均每日流量有所增加。此外，華盛頓特區的Pornhub流量也來到高峰，平均每日增加了6.32％。

然而，Pornhub瀏覽量上升其實不一定與政府關門有直接關係，畢竟現在是冬天，美國民眾普遍傾向待在室內。Pornhub觀察到，比起政府關門前的數據，目前夜間的流量大幅增加，早上則比往常低，接著下午又會有另一波高峰；這種轉變類似於發生暴風雪時，人們第二天不用上班，可能會熬夜。

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普與民主黨陷入僵局。（圖／路透社）

聯邦政府持續停擺，創下史上最長紀錄。總統川普19日晚間在白宮發表演說，他表示將會提出妥協方案，包括暫停遣返年輕移民「夢想家」，希望藉此換取民主黨點頭，同意國會撥出57億美元築牆經費。

對此，民主黨稍早則拒絕總統的提議。民主黨籍的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）透過聲明表明，看不出有任何可以永遠解決問題的方法，川普的每項提案都不太可能在眾議院通過。

►►川普提案妥協「延長夢想家計畫」！換57億邊界圍牆、重啟政府

►►聯邦政府停擺第27天　美國「做功德」公務員近50萬！

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關鍵字：聯邦政府,Pornhub,川普,北美要聞

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