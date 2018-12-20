不只救火還要會下水！墾丁潛水初訓　大叔消防員挑戰成功

▲新竹市消防局在墾丁海域舉行的潛水初訓，20名學員也全數通過測驗，取得初級潛水員證照。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

消防局的弟兄們，除了平時的體能訓練外還有許多的專業技能需要學習，此次新竹市消防局在墾丁海域舉行的潛水初訓中，特別挑選南寮、朝山、竹光、明湖等分隊同仁合計20人參訓，其中一名40多歲的邱義臺說，潛水十米深看起來很容易，實際上沒有學還真是做不到，此次20名學員也全數通過測驗，取得初級潛水員證照。

這次訓練課程特別聘請取得內政部消防署及美國ERDI潛水組織｢公共安全潛水｣雙重認證的楊政佳教練擔任授課總教官，師資堅強，也規劃在墾丁具有10公尺深度的標準潛水訓練池舉行，周遭更擁有多樣地型的海域，可提供學員進行各式潛水環境訓練，課程包含｢潛水理論課程｣、｢潛伴制度和分配｣、｢水下溝通(手勢複習)｣、｢潛水裝備保養及故障排除｣、｢公共安全潛水概論｣及｢開放水域潛水訓練｣等專業課程。

訓練學員中以竹光分隊的邱義臺年紀最大，他說，「40多歲參訓，每天從早上8點到晚上9點的訓練，對體力是一大考驗，潛水十米深看起來很容易，實際上沒有學還真是做不到，身上背著比消防衣帽鞋加空氣呼吸器還重的裝備，還要加上體重十分之一的鉛塊，才能下潛，剛開始還做不太好，反覆練習後逐漸熟悉上手」。

竹光分隊弟兄陳俊宏具專業救援潛水員及公共全潛水訓練合格資格，初次擔任安全管理人員，與帶隊官楊文凱分隊長一起協助這次的20位學員，指導各項潛水專業技術，在教練及安全維護人員細心的指導下，所有20位學員全部通過測驗，取得「open water初級潛水員證照」。