旅客都去買新的　日本呼籲勿將舊行李箱丟機場

圖文／鏡週刊

前往日本觀光的人數不斷增加，許多旅客在日本大肆採買，再新買更大的行李箱，把舊行李箱丟棄在機場的現象，讓當地工作人員非常困擾。其實日本關西機場早就有推出回收機制，希望旅客多加利用。

根據《日本經濟新聞》報導，許多外國遊客將行李箱丟棄在機場，這些被認為是舊了、不需要的行李箱被扔掉，卻導致日本機場要花費許多人力和成本回收保管。

依照當地遺失物規定，遺失物的保管期限3個月後可進行廢棄或出售，但廢棄物大量增加，尤其行李箱體積相當龐大，根本無處可放。而機場負責人也表示，當廢棄行李箱被放在垃圾桶或臨時儲物櫃時，還得利用專業儀器檢測是否裝有危險物品，一週後再以遺失物交給警方，旅客貪圖一時方便隨手丟棄的行李箱，後續作業非常繁雜。

當地有行李箱業者看見商機，推出幫顧客免費回收舊行李箱的服務，光一個月就能回收超過100個。有外國旅客表示，在日本買新的行李箱很超值，比自己國家還便宜，選擇性也非常多樣，加上日本有很多特產可買，此行打算就是要買新的行李箱。

日本透過機場向警方申報的行李箱數，從2013年到2017年間，已經增加超過3倍。為緩解這亂象，日本關西機場去年起就開設2個櫃台，免費回收用不到的行李箱，但使用者多為日本人，只能靠英文、中文和韓語的傳單海報推廣。

其他機場也面臨同樣問題，日本的中部機場自2018年3月起就推出代為處理一個行李箱收取1080日圓（約新台幣298元），但由於是額外付費，回收效果不如預期，只能靠廣貼「禁止非法丟棄」貼紙宣導。



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