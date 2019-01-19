網拍熱賣「人造雪」具腐蝕性！　由「這款材料」製成對人體有害

▲人造雪粉。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

近期網拍上出現一種名為「人造雪」或「人造雪粉」的裝飾小物，利用水與「雪粉」融合，就能做出類似雪產物，雖然大部分店家都標示為「無毒」，但湖北工業大學材料與化學工程學院院長李學鋒指出，真正高純度的聚丙烯酸鈉（下稱ASAP）是無毒無害的，但若是由工業級ASAP為原料，不僅具腐蝕性，還會有化學殘留對人體有害。

▲人造雪粉加入顏料後變成各種顏色。（圖／CFP）

河南省鄭州市一家青少年科技活動中心，19日在課堂上製作「人造雪」。老師指出，這種雪花，是一種無害，無汙染的化學聚合體，每分鐘可吸收100倍的水，其吸水膨脹後像真的雪花一樣，常被人用作室內聖誕節雪花的裝飾。

▲人造雪粉轉變過程。（圖／澎湃新聞）

雪粉的原料為「聚丙烯酸鈉」，簡稱ASAP，又稱為super-slurper，是一種聚合物，經常用在消費產品之中，溶解於水時，會有小塊的塊狀物。將水倒在一小把「人造雪粉」堆上，水浸濕白色粉末後就會迅速膨脹，經過揉搓，原本一小把粉末就會變成一團細碎白色物質，看起來就像「雪花」一樣。但有報導指出，消費者發現雪粉在與水混和後出現異味，觸摸完手部發癢，「雪粉堆」放置窗台幾天，質地竟然變黏稠，接觸過的家飾還發黑很難清理。

▲▼各大拍賣平台皆有銷售人造雪粉。（圖／翻攝自露天拍賣／翻攝自蝦皮拍賣／Yahoo拍賣）

根據了解，這種「雪粉」不只大陸電商平台上有賣，台灣的網拍平台露天、蝦皮、Yahoo等均能發現賣家頁面，隨著銷售數量不同，價格從20元至1000元不等。商店介紹指出，1公斤的雪粉可製作出10公分厚、0.3平方公尺的「雪地」；以總價來看，其實並不昂貴，大部分都有標示「雪粉無毒」的字樣，原料則是以「聚丙烯酸鈉ASAP」居多。

▲大部分店家均標示人造雪粉「無毒」。（圖／翻攝自蝦皮拍賣）

根據《澎湃新聞》報導，李學鋒表示，真正高純度的ASAP是無毒無害的，甚至可以做成食品添加劑，但網拍上的「人造雪粉」很有可能是純度不高的「工業級ASAP」，會殘留部分酸性或鹼性的物質，具有一定的腐蝕性。如果使用「雪粉」時不慎進入眼睛，就要立刻用清水洗淨；誤食一定要到醫院就醫，由專業人士來處理。

▲但若人造雪粉在製造過程混入其他化學藥劑，恐怕會對人體有害。（圖／CFP）

《海峽都市報》報導指出，ASAP這種材料要溫度高達350度左右才能降解，且吸水能力強，可吸收比自身重1千倍的水分，大量使用後不能隨意丟棄，更不能倒進馬桶、河溝等，否則可能會造成環境污染。且ASAP在加工過程中，若有其他化學物質殘留，可能對人體有害，因此不建議家長拿給孩子玩。