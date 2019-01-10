網拍商品名硬扯搭韓流　網酸：韓國瑜也墊這一片？！

▲網拍賣家把握韓流商機，商品硬要和「韓國瑜」沾上邊。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

生活中心／台北報導

高雄市長韓國瑜上任至今，韓流效應持續延燒，也帶來熱絡的周邊商機，許多與韓國瑜有關的商品，例如印上Q版肖像，吸引一票韓粉爭相搶購，而這股買氣在網拍也很熱，賣家把握這波賺錢機會，除了上架拍賣就職紀念郵票、國旗圍巾，現在竟然連賣衛生棉也要與「韓國瑜當選」扯上關係，讓網友看了覺得莫名奇妙，酸說「難道韓國瑜也墊這一片？」

到拍賣網站輸入「韓國瑜」三個字，不論奇摩或蝦皮，都能搜到數量不算少的相關商品，包括官方發行的選前募款小物、就職紀念品、一卡通等之外，還有韓總Q版玩偶、韓國瑜直播同款柴犬娃娃，韓流商機未見削弱，不過有網友進一步搜尋後，發現有些商品名稱硬是要扯上關係，像是「韓國瑜也會愛的國旗大書包」，另外還有零錢包、手錶、手鍊、手機殼以及男女童內褲，也都拿「韓國瑜」3個字來做行銷。

▲連賣兒童內褲、衛生棉都能慶祝韓國瑜當選。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

其中最讓網友感到匪夷所思的是，一位高雄賣家販售知名品牌夜用衛生棉，產品名卻很突兀的寫上「韓國瑜當選 純肌安睡褲 S-M/M-L 夜用聖誕節交換禮物」，雖然這樣的做法成功吸引目光，網友也不免直批實在太瞎了。而賣家想盡各種方法增加商品被搜尋率，提高曝光機會，無非也是希望能把商品賣出去，錢賺進來發大財。