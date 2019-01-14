9月嬰「發燒42度」媽慌張請假　主管：不准！公司有公司制度

▲嬰兒示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

9個月大的嬰兒發燒到42度，媽媽還有心情上班嗎？位在大連高新園區的一間公司，日前傳出不准媽媽請假，在家照顧發燒到42度的嬰兒，從網路流傳的照片上來看，主管以「公司有公司制度」，「事假不批」為由拒絕。雖然事後有准假，也有人從對話中推敲，會不會是「事假請太多」才會受到「這種對待」；激起許多職場媽媽出面聲援，「自己的孩子42度高燒，還沒有人替你照顧，真的會急死」。

綜合陸媒報導，在社交平台上流傳著幾張對話截圖，內容提到，小王（孩子母親匿名）的組長在接到電話後，幫忙向上級主管請假，但主管的回復卻是「她孩子病了，情況我特別理解，但是事假沒辦法批。這個希望她理解，公司有公司的規章制度，我的原話你發給她吧」。

▲主管態度強硬不准小王請事假。（圖／翻攝自微博／大連成）

另一張圖就是小王與主管間的對話，主管表示，「你孩子病了我們特別理解，但是如果一再請事假，公司的人力需求上就會吃緊沒辦法協調，也希望你能理解公司，並按照公司的規章如期上班，辛苦了」。小王則回應，「我孩子發燒42度，您覺得還能安心上班嗎？孩子九個月正在母乳」。但主管僅回應，雖然理解，但工作和家庭需要協調，並沒有批准事假。

▲小王直接嗆主管「我孩子發燒42度，您覺得還能安心上班嗎？」。（圖／翻攝自微博／大連成）

這段對話是透過微博帳號「大連成」公布，小王無奈表示，「我理解公司有製度，但孩子發燒也不可能提前知道，對於哺乳期的女性不知道是否要維護權利，因為請（事）假不同意，（照顧小孩）要算曠職」。

根據了解，這位80後媽咪孩子目前9個月大，還在哺乳期當中，1月8日晚上下班回家後，發現孩子生病，因為丈夫正好出差，家中又有4位老人需要照顧，不得已只好請假；結果9日當天，孩子又發燒到42度，無奈之下，又向組長請10日的假。

▼面對孩子發燒，80後媽咪慌張向微博網友求助。（圖／翻攝自微博／大連成）

原本不准假的主管王經理表示，因為公司制度的關係，如果友職位出現空缺，一定得找代班人，業務才能正常運作，在小王第二次請假時，由於協調資源困難，才不給假。經過協調，10日當天還是讓小王在家照顧小孩，網路流傳的截圖並非完整內容。

即使事後嬰兒有獲得妥善照顧，但對話截圖已經在引起討論。有網友指出，小王有可能事假請太多，或以年假來請，應該就不會被記曠職。也有職場媽媽出面聲援，「自己的孩子42度高燒，還沒有人替你照顧孩子，真的會急死！孩子發燒42度，這可不是小感冒，這麼高的溫度會出人命的」。

▼每個孩子都是媽咪的寶貝。（圖／免費圖庫PAKUTASO）