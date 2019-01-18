「黃金3秒保平安！」　苗警添購預警系統防衝撞保命

▲苗栗縣警局添購交通預警系統，讓值勤的警察能有多餘時間可以反應，增加保命時間。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

近年來員警處理交通事故、取締違規、排除故障車輛或戒護人車安全時遭後方來車追撞受傷新聞頻傳；有鑑於此，苗栗縣警局添購交通管制預警系統，在攔檢、交通疏導及處理事故時，遇有車輛衝撞裝有感應器的交通錐時，員警配掛的肩燈聲響、燈光、振動同步警示，讓員警有充裕時間反應，保障第一線執勤員警的安全。

▲員警配掛的肩燈聲響、燈光、振動同步警示，讓員警有充裕時間反應，躲避危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣警察局表示，當車輛時速達80公里時，每秒行進22公尺，也就是撞擊60公尺以外的交通錐時，員警的反應時間往往已不足3秒；而新添購的預警系統，係結合燈光、聲響、振動及無線通訊等技術交互運用，遇有車輛衝撞交通錐時，即可透過遠距離無線即時傳輸至員警分別配掛之肩燈告警，以遠端示警充裕員警面對突發事故之反應時間，爭取保命的「黃金3秒」。

▲車輛如衝撞裝有感應器的交通錐時，員警配掛的肩燈聲響、燈光、振動同步警示。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣警察局局長林國清表示，春節連續假期長達9日，苗栗縣各觀光風景區將湧入大輛車潮，員警交通指揮疏導及事故處理工作將愈顯嚴竣，希望這套「交通管制預警系統」配發員警於處理交通事故時使用，可提升員警執勤安全，使員警更能專心於處理交通事故，提升處理效能，減少事故處理時間衍生之交通壅塞。